Pensionarii care primesc reţete compensate, verificaţi de CJAS. 170 de bătrâni, puşi să scoată bani grei din buzunar

Pensionarii care primesc rețete compensate, verificați de CJAS. 170 de bătrâni, puși să scoată bani grei din buzunar

Dacă în urmă cu câteva luni se bucurau că au reușit să păcălească statul și să obțină rețete compensate cu 90%, astăzi se plâng că trebuie să dea banii înapoi și că nu au ce mai pune pe masă. Aceasta este situația la acest moment în județul Constanța.La ora actuală, un număr de 170 de bătrâni sunt puși în situația de a da înapoi banii pe care nu i-au plătit pentru medicamentele ridicate cu titlu compensatoriu, în mod ilegal. „Pensionarii vor fi notificați să vină să plătească partea de compensare pe care au primit-o nejustificat. La acest moment, avem deja persoane care au venit să plătească, dar o să vedem câți vor mai rămâne de notificat. Mai mult decât atât, atunci când vin să achite sumele datorate, trebuie să știe că li se vor imputa și niște penalizări”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul Casei Județene pentru Asigurări de Sănătate (CJAS), Mirel Cristescu.El a mai spus că pensionarii cu venituri mai mari de 700 lei, care au primit rețete compensate necuvenit, sunt puși să dea banii înapoi. Altfel spus, ei aveau obligația de a declara pe propria răspundere dacă au venituri numai din pensie și beneficiau de compensații. Mai exact, pentru a putea beneficia de rețete compensate, pensionarii cu pricina ar fi trebuit să aibă un venit de maxim 700 lei și să dea o declarație pe proprie răspundere precum că nu mai au și alte venituri, însă nu toți au procedat așa, unii dintre ei având un venit lunar peste cel menționat. „Aveam cunoștință de aceste prevederi, dar nu am vrut să îmi declar veniturile, pentru că aveam altceva de făcut cu banii. Nu m-am gândit că vor fi atât de atenți și că vor verifica toate informațiile”, ne-a declarat un bătrânel. Un altul ne-a mărturisit cu lacrimi în ochi că încasează lunar chiria de pe o garsonieră pe care o are, dar cu banii primiți abia reușește să supraviețuiască de pe o zi pe alta.De partea cealaltă, însă, problema este alta. „De foarte multe ori, ei încasează și alți bani pe care nu-i mai recunosc, cum ar fi banii din arendă sau dintr-o închiriere, iar în aceste condiții, depășesc suma prevăzută de lege și nu îi spun acest lucru medicului. Nu o dată am constatat că există pacienți care depășesc cei 700 lei, care nu au fost corecți și se constată în sistem că li s-a dat compensare de 90%, deși nu aveau dreptul. În cazul acestor pacienți, se face control pentru a se vedea ce s-a întâmplat, dar înainte de toate se urmărește dacă medicul de familie a respectat toate indicațiile și legislația în vigoare. Dacă cei de la Curtea de Conturi observă că într-o anumită situație există documente justificative și nu se impune luarea unor măsuri, este în regulă, dar acolo unde situația o impune, trebuie recuperați banii”, a explicat șeful CJAS.Din acest motiv, reprezentanții CJAS cheamă ulterior medicul de familie, care este tras la răspundere din cauza declarațiilor pe propria răspundere ale vârstnicilor, a taloanelor de pensie și mai ales sunt întrebați dacă persoanele de vârsta a treia au spus că au venituri suplimentare sau nu.