Pensii mai mari pentru grupele I şi II de muncă de la 1 octombrie

Pensii mai mari pentru grupele I și II de muncă de la 1 octombrie

Începând cu data de 1 octombrie 2008 intră în vigoare ordonanța nr. 100/27.08.2008. Actul normativ stabilește că pensiile celor cu stagii de cotizare realizate în grupele I și II de muncă vor fi majorate. Gabriela Goschin, director executiv adjunct în cadrul Casei Județene de Pensii Constanța, ne explică moda-litatea de calcul a punctajului care face obiectul majorării pensiei: „Această ordonanță adaugă un punctaj suplimentar pentru fiecare an de spor realizat în grupele I și II de muncă, adică pentru cei care au lucrat în condiții grele și foarte grele de muncă”. Astfel că, spre exemplu, pentru 10 ani de muncă efectivă în grupa I, o persoană primește un spor de cinci ani, ceea ce înseamnă 49 de lei în plus la pensie. Același număr de ani de muncă în grupa II aduce un spor de doi ani și jumătate și 14 lei în plus la pensie. „Un an prestat în grupa I de muncă dă un spor de șase luni, iar un an prestat în grupa II de muncă dă un spor de trei luni”, a mai explicat Goschin. În funcție de anul de înscriere la pensie, plata sumelor rezultate în urma aplicării ordonanței de urgență se va face eșalonat, în patru etape.