Pensii mai mari de la anul! Punctul de pensie va depăşi 1.000 de lei

Salariul mediu brut este calculat corect.Asa este.Am fost atent la niste discutii.Salariul mediu brut pare asa de mare pentru ca in calcul a intrat zona Bucuresti si probabil,cred eu,orasele industrializate din Transilvania(Cluj,Timisoara...Brasov).Ca sa vedeti pe unde ne aflam noi,constantenii.Ceva asemanator se petrece cand se calculeaza rata somajului pe tara.Aici stam mai bine sau mai rau,dar in niciun caz catastrofal pentru ca in strainatate muncesc cam 4-5 milioane de romani.Aia nu se pun la socoteala in Romania.Aici in Dobrogea,tara bestiilor rosii,nu suportam investitiile straine,nu-i suportam pe americani,nu ne vindem tara.Lasati-i pe bolsevici sa investeasca ca stiu ei ce fac.V-ati convins,Mazare a investit in Madagascar,altii investesc in saloane de masaj erotic,in case de vacanta,altii investesc in mall-uri si birouri.