Peninsula din zona Pescărie a fost curăţată de mizerii

După ani de zile,

Peninsula din zona Pescărie a fost curățată de mizerii

La aproape două luni de când ziarul „Cuget Liber” atrăgea atenția autorităților locale că gunoiul de lângă căminele de la Pescărie a transformat zona într-o groapă de gunoi, am rămas plăcut surprinși că mesajele noastre au avut ecou și că porțiunea cu pricina a fost igienizată. Lângă Pescărie oamenii descărcau din mașini moloz, gunoi menajer, fier, electrocasnice etc. Spațiul verde a gemut mult timp sub gunoaie și nimeni nu a făcut nimic pentru a aduna tonele de mizerii ce transformau peninsula într-un focar de infecție pentru cei care doreau să se plimbe pe malul mării, pentru studenții și pescarii din zonă. Liviu Tramudana, purtătorul de cuvânt al Primăriei Constanța, ne-a declarat că zona a fost curățată de gunoaie ca urmare a sesizărilor multiple făcute de constănțeni la Corpul de Control al primăriei și că au fost luate măsuri pentru menținerea curățeniei aici. Pentru mai multe detalii, am contactat-o pe Niculina Dinescu, inspector în cadrul Serviciului de Igienă Publică din cadrul primăriei, care ne-a spus: „Lucrările de igienizare au început pe data de 11 mai, firma Polaris, cu care colaborăm, adunând tot gunoiul, de la resturi menajere la moloz. Și, pentru a nu mai permite mașinilor să descarce gunoi, reprezentanții primăriei au blocat accesul în peninsulă prin movile de pământ”. Măsura luată de primărie în zonă, prin formarea de șanțuri de pământ care să blocheze calea de acces, nu-i dezvață pe vechii clienți de obiceiul de a arunca gunoiul la malul mării. Acum, mașinile coboară în portul pescăresc și scapă de gunoi fără să le pese de amenzi, de specificul zonei sau de bun simț. Gunoiul tronează în multe zone ale Constanței, însă probleme mari, ca și la Pescărie, ridică zona din capătul străzii Barbu Delavrancea, pe dreapta, după cum ne-a spus reprezentantul primăriei.