Pedelistul Mihai Petre, noul director al Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa

Pedelistul Mihai Petre, noul director al Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Constanța

Comisariatul Regional Pentru Protecția Consumatorilor Constanța are, începând din ajunul Crăciunului, un nou director coordonator: Mihai Petre. Numirea s-a făcut prin Ordinul nr. 1373 din 23 decembrie 2009 al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Astfel, „având în vedere rezultatele obținute în urma evaluării proiectului de management, începând cu data de 24 decembrie 2009, Petre Mihai este încadrat cu contract de management pe o perioadă determinată de maximum patru ani, în funcția de director coordonator al CRPC Constanța”, se arată în ordinul respectiv. Mihai Petre este membru al Biroului Permanent Județean al Partidului Democrat Liberal și a susținut concursul pentru ocuparea postului în data de 21 decembrie 2009, la București. Învestirea oficială în funcție a avut loc ieri la sediul OPC, în prezența tuturor angajaților și a directorului ad-junct Dionisie Culețu. La ceremonie au participat numeroși colegi de partid ai lui Mihai Petre. Prefectul Constanței, Claudiu Palaz, a dat citire ordinului oficial și i-a urat noului director mult succes în activitate, asigurându-l de toată susținerea sa. „Este cel mai important moment din cariera mea atât profesională, cât și politică, fiind o încununare a muncii pe care am depus-o până acum”, a declarat emoționat Mihai Petre, mulțumind și colegilor din partid care l-au nominalizat pentru această funcție și l-au susținut. Deviza, conform căreia a promis că își va conduce întregul mandat la conducerea CRPC Constanța, este „Consumatorul - stăpânul nostru”. „Ușa mea va fi deschisă în permanență pentru angajați, dar și pentru consumatorii cu probleme și voi arăta toleranță zero față de toți agenții economici care, prin activitățile lor, pun în pericol sănătatea, siguranța și chiar viața con-sumatorilor”, a mai precizat Mihai Petre.