Pe ce îşi cheltuiesc românii banii

Pe ce își cheltuiesc românii banii

Cheltuielile totale ale populației, au fost, în trimestrul al treilea al lui 2011, în medie, de 2.167 lei lunar pe gospodărie (754 lei pe persoană) și au reprezentat 90,2% din nivelul veniturilor totale.Principalele destinații ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii și transferurile către administrația publică și privată și către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuțiilor, cotizațiilor, precum și acoperirea unor nevoi legate de producția gospodăriei (hrana animalelor și păsărilor, plata muncii pentru producția gospodăriei, produse pentru însămânțat, servicii veterinare etc.). Cheltuielile pentru investiții, destinate pentru cumpărarea sau construcția de locuințe, cumpărarea de terenuri și echipament necesar producției gospodăriei, cumpărarea de acțiuni etc. dețin o pondere foarte mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populației (doar 1,7%).