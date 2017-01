Paznicul de la Cafe Cafe este în comă după ce a fost ţinut cinci ore pe o targă şi plimbat degeaba între spitale

Ce înseamnă îngrijiri medicale în Constanța

Paznicul de la Cafe Cafe este în comă după ce a fost ținut cinci ore pe o targă și plimbat degeaba între spitale

Familia paznicului de la restaurantul Cafe Cafe, bătut crunt în timpul unui jaf, acuză cadrele medicale: bătrânul a fost ținut aproape cinci ore pe o targă și apoi plimbat între spitale, în loc să primească îngrijiri. În prezent, paznicul este în comă, iar conducerea Spitalului Județean a demarat o anchetă. Paznicul Marin Lixăndroiu, în vârstă de 72 de ani, a ajuns, luni dimineață, la Urgența Spitalului Județean Constanța, plin de sânge, după ce restaurantul Cafe Cafe, pe care îl păzea, a fost jefuit. Soția lui, Zamfira Lixăndroiu, spune că bătrânul era desfigurat și ar fi avut nevoie imediată de îngrijiri medicale. În schimb, după ce i-au fost efectuate radiografii, a fost lăsat pe o targă, în Urgență. „Ne-au dat o foaie de trimitere către Clinica de Chirurgie Buco-Maxilo-Facială și ne-au lăsat la Urgență, să așteptăm o ambulanță care să-l transporte. A fost ținut cinci ore pe o targă de lemn. Se zvârcolea îngrozitor, avea dureri, dar nu venea nicio ambulanță. Cred că starea i s-a înrăutățit și de la zvârcolit, pentru că fetele de la Radiolo-gie mi-au spus că examenul tomograf a ieșit curat și că nu aveam de ce să ne facem griji”, ne-a relatat femeia. După aproape cinci ore de insistențe, a sosit o salvare. „Nu ne-a ajutat nimeni, băiatul meu și șoferul ambulanței s-au chinuit de l-au urcat în salvare”, a continuat soția victimei. Plimbat jumătate de oraș degeaba Calvarul nu se încheiase însă. Odată ajunși în curtea Spitalului de Boli Infecțioase, unde este situată Clinica de Chirurgie Buco-Maxilo-Facială (BMF), rudele pacientului au constatat că nu are cine să-l consulte pe bătrân. „O asistentă chiar ne spusese că la ora aceea, era deja 14,30, nu mai găsim niciun medic la BMF și le-am rugat să dea un telefon, să vadă dacă mai are rost să mergem. Se știa că nu găsim niciun medic, dar tot ne-au trimis. Acolo l-au mutat într-un pat, apoi înapoi pe targă, pentru a ne întoarce apoi la Spitalul Județean. Șoferul ambulanței a insistat să-i menționeze pe fișă că nu există medic, pentru a avea justificare să-l transporte înapoi. Odată ajunși înapoi, nu ne primea nimeni și iar ne-au plimbat de pe o secție pe alta”, a mai spus, plângând, Zamfira Lixăndroiu. În cele din urmă, după 16,00, pacientul a fost internat pe Secția de O.R.L. „Vreau să-i transmit mii de mulțumiri dr. Cristina Laza, de pe Secția O.R.L. care s-a preocupat într-adevăr de soțul meu”, a mai adăugat femeia. În timpul nopții însă, starea pacientului s-a agravat și acesta a intrat în comă. „Medicul de gardă mi-a spus că doarme profund, să nu-l mai deranjez. Soțul meu era de fapt în comă”, a rememorat, îndurerată, soția victimei. Familia acuză că atitudinea cadrelor medicale i-a fost aproape fatală bătrânului. Cum altfel, după atâtea ore în care a suferit pe o targă, cărora li s-a adăugat o „plimbare” făcută degeaba, în condițiile în care atât asistentele, cât și medicii din spital cunoșteau faptul că la BMF nu există medic de gardă, spun rudele. Era de așteptat să apară colecții de sânge pe creier Reprezentanții unității sanitare susțin însă că o consultație la BMF se impunea, date fiind traumatis-mele depistate la investigații, iar înrăutățirea stării de sănătate era de așteptat, cu sau fără orele de așteptare sau plimbarea inutilă. Dr. Florian Stoian, purtător de cuvânt al spitalului, a declarat: „Pacientul a fost adus la Urgență, de un echipaj SMURD, la ora 7,30. La prezentarea în unitate, bărbatul avea un traumatism cranio-cerebral și i-au fost efectuate radiografii la cutia craniană, la coloana vertebrală și un computer tomograf, care a fost normal. Singurul traumatism evidențiat a fost o fractură nazală de ambele oase, iar neurochirurgul a indicat un consult la BMF. Solicitarea către Ambulanță, ultima dintre ele, pentru că știu că au fost mai multe, a fost făcută la 10,30. Salvarea a sosit la 14,30. Pentru că nu era medic de gardă, pacientul a fost adus înapoi la spital, unde a fost internat și operat. În timpul nopții de luni spre marți a intrat în comă, i-a fost făcut un nou computer tomograf și s-a constatat dezvoltarea unor colecții de sânge la nivelul creierului, două hematoame subdurale”. Medicul a adăugat că, în evoluția unui traumatism cranio-cerebral, este de așteptat să apară colecții de sânge, „ceea ce s-a și întâmplat în acest caz”. Cât privește decizia de a fi trimis la BMF, a survenit întrucât la primul tomograf singura fractură evidențiată era cea nazală. Pentru a elucida însă pe deplin dacă s-a procedat corect, conduce-rea spitalului a demarat o anchetă administrativă și medicală. Comisia medicală a unității se va întruni, astăzi, pentru a analiza cazul, cu toate că, după cum a precizat dr. Stoian, nu există o sesizare oficială din partea familiei. „Era un simplu consult“ O parte din răspundere poartă și cadrele medicale de la Serviciului Județean de Ambulanță, atrag atenția rudele. Conducerea serviciului nu a vrut să comenteze însă prea mult. Dr. Aura Broască, director adjunct, ne-a spus, scurt, că „solicitarea era pentru un simplu consult”, refuzând să dezvolte. Pe de altă parte, dr. Vasile Popescu, directorul SAJ, nu a putut fi contactat, în ciuda insistențelor noastre. În ceea ce privește motivele pentru care, după ora 14,00, în Clinica de Buco-Maxilo-Facială nu exista un medic, explicația ne-a fost dată de dr. Adrian Creangă, șeful clinicii: „Există un număr fix de linii de gardă repartizate pe specializări, iar BMF-ul nu are. Urgențele de pe această specializare nu sunt cu risc vital, nu pun viața în pericol. Ele sunt rezolvate după ce starea pacientului este stabilizată”. În consecință, se ridică întrebarea dacă era neapărat necesar ca bolna-vul să fie purtat pe drumuri, pentru o consultație ce putea să mai aștepte? Ori poate cadrele medicale au considerat că un bătrân de 72 de ani, cu traumatism cranio-cerebral și risc de a dezvolta hematoame, era stabil (!) și în stare să reziste unor drumuri. Ieri, pacientul a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru extir-parea celor două hematoame și mutat pe Secția de Terapie Intensivă. Cadrele medicale anunțau că starea era mediocră și că intenționează să-l detubeze. Soția aștepta, la căpătâiul lui, să se trezească.