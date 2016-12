Paznicii Spitalului Judeţean se pregătesc de protest

Paznicii Spitalului Județean se pregătesc de protest

Angajații sunt supărați că, deși au depus o cerere pentru a discuta cu managerul spitalului despre externalizarea serviciului de pază, au fost refuzați. Conducerea spitalului a discutat numai cu liderii de sindicat. Intenția conducerii Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța de a externaliza serviciul de pază al unității a creat panică în rândul paznicilor. Alarmați că-și vor pierde locurile de muncă, ei s-au strâns, ieri dimineață, în fața spitalului, dorind să discute cu dr. Dan Căpățână, managerul spitalului. Paznicii vroiau să-i expună managerului nemulțumirile pe care le au vizavi de preconizata externalizare, dar și cu privire la motivele invocate de conducere pentru realizarea ei. „Spun că vor face economii, dar vor trebui să plătească sute de milioane de lei firmei de pază, în vreme ce noi acoperim, cu patru oameni pe tură, 12 posturi și primim salariul minim. Unde este economia? În urmă cu doi ani am urmat cursuri pentru agenți de pază, din banii noștri, pentru că am fost obligați, dar tot ca necalificați suntem plătiți”, a afirmat unul dintre paznici. Totodată, salariații au afirmat că acuzele că nu îi prind pe hoți sau că le permit vânzătoarelor ambulante să intre în spital nu sunt întemeiate. „Mie mi s-a cerut să aduc 2.000 de lei pe zi la contabilitate din biletele date celor care intră în spital în afara orelor de program. Dar îmi este și rușine să cer bani unui om care vine cu punga de medicamente în mână, pentru că în spital nu sunt”, a arătat un alt paznic. De altfel, oamenii admit că au mai luat câte unul sau doi lei de la rudele pacienților, „pentru o cafea”, dar atrag atenția că „sunt lucruri mult mai grave în spital”. Paznicii mai spun că nu au primit, de cinci ani, nicio uniformă și fac lucruri ce nu sunt trecute în fișa postului. „Noaptea ducem morții la morgă, ținem bolnavii care sunt în sevraj, iar când vrem să ne spunem nemulțumirile nu ne bagă nimeni în seamă”, a exclamat unul dintre angajați. Intenția paznicilor de a discuta cu managerul nu s-a concretizat. „I-am trimis o hârtie oficială, semnată de toți cei patru șefi de tură, prin care îi ceream să ne primească. Ne-a semnat cererea, dar s-a întâlnit numai cu liderul de sindicat. Dar noi doream să fim prezenți la întâlnire, să avem ocazia să-i spunem ce probleme avem”, a afirmat unul dintre șefii de tură. Pentru că pe cale amiabilă nu au reușit să discute cu directorii spitalului, paznicii sunt deciși să organizeze un protest, în zilele următoare. De cealaltă parte, dr. Dan Căpățână susține că a purtat discuții cu liderul de sindicat care îi reprezintă pe paznici și i-a explicat acestuia că angajații nu ar avea motive să se îngrijoreze. „Am discutat cu reprezentanții sindicatului, vroiau să afle ce se întâmplă. Serviciul de pază se va externaliza, decizia a fost luată în septembrie 2009. Oamenii nu-și vor pierde locurile de muncă, o condiție principală a contractului va fi ca aceștia să fie preluați cu salariile pe care le au în prezent”, ne-a declarat managerul. Deocamdată, procedurile de externalizare sunt în desfășurare. „A fost realizat un studiu de pre-fezabilitate, prin care s-a stabilit că este nevoie de externalizare. În primul rând, spitalul nu are un serviciu de pază autorizat de poliție, nu avem personal specializat pentru a realiza un plan de bază avizat”, a adăugat dr. Căpâțână, precizând că procedurile vor mai dura cel puțin o lună.