Patru zile fără apă, în zona de nord a Constanţei

Patru zile fără apă, în zona de nord a Constanței

Constănțenii care locuiesc în zona de nord a municipiului și cei din cartierul Palazu Mare, dar și locuitorii orașului Ovidiu nu vor beneficia de apă rece timp de patru zile.Pentru executarea unor lucrări de deviere a conductei de apă situată în zona Carrefour de pe DN 2A, SC RAJA SA Constanța întrerupe furniza-rea apei astăzi, între orele 8.30 și 21.00. Sunt afectați consumatorii din zonele Tomis Plus, Carrefour, SC Elvila SRL, Pomacost, Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, perimetrul delimitat de bd-ul Tomis și străzile Soveja, Adamclisi, cpt. Dobrilă Eugeniu, Aleea Horten-siei, perimetrul delimitat de bd-ul Tomis și străzile Poporului, Barbu Șt. Delavrancea, Farului, consumatorii de pe bd-ul Tomis, între bd-ul Alexandru Lăpușneanu și str. Petru Vulcan, dar și punctele termice nr. 45, 102, 103, 104, 120, 121, 146 și 147.De asemenea, din același motiv, apa va fi întreruptă și în zilele de 19, 20 și 21 octombrie.Mâine, între orele 8.30 și 17.00, vor fi afectați consumatorii din orașul Ovidiu, cartierul Palazu Mare, Spitalul TBC, Spitalul de Psihiatrie, Tomis Plus, Carrefour, EX Elvila, Cardinal Motors, Pomacost, Auto Como, Auto Group, Direcția pentru Agricultură și Dezvol-tare Rurală, precum și din zonele menționate anterior.Începând de mâine, ora 8.30, până în ziua de 21 octombrie, ora 12.00, vor fi afectați consumatorii din cartierul Boreal.