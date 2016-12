Patru familii cu venituri mici din Cumpăna vor avea o locuinţă decentă

Patru familii cu venituri mici din Cumpăna vor avea o locuință decentă

Habitat for Humanity Cumpăna și Primăria comunei Cumpăna inițiază proiectul „Construim pentru viitor”, prin care patru familii cu venituri mici din localitate vor avea o locuință simplă, decentă și accesibilă. Cu sprijinul autorităților locale, voluntarilor internaționali și corporatiști români și al familiilor beneficiare, organizația va construi patru locuințe în sistem cvadruplex.„Consiliul local Cumpăna a atribuit prin hotărâre de consiliu local un număr de 14 locuri de teren în suprafață de 526 mp, deci câte 4 locuințe pe lot, parter plus etaj. Fac apel, pe această cale, către voluntarii din comuna Cumpăna să vină în ajutorul celor 4 familii pentru ca, la 1 decembrie, casele să fie gata”, a declarat Mariana Gâju, primarul comunei Cumpăna.„Ne bucurăm să reluăm activitatea filialei noastre din Cumpăna și să ajutăm mai multe familii în nevoie să aibă un loc numit acasă”, a declarat Mario DeMezzo, director național Habitat for Humanity România. „Suntem încrezători că împreună cu Primăria comunei Cumpăna putem oferi mai multor părinți posibilitatea să își crească copiii în locuințe sănătoase, care să le încurajeze dezvoltarea și educația”, a declarat Gabriela Achim, președinte Habitat for Humanity Cumpăna.Familiile care vor beneficia de locuințele noi în Cumpăna trebuie să fie în nevoie de o locuință decentă, să muncească un număr de ore la propria casă și să returneze către Habitat for Humanity România costul casei la prețul materialelor de construcție, pe o perioadă de 20 de ani, în rate lunare fără dobândă, fără profit. Sistemul Habitat for Humanity, dezvoltat de 39 de ani în 70 de țări din întreaga lume, responsabilizează familiile beneficiare și asigură fondurile pentru construcția de locuințe pentru alte familii dezavantajate.