Patronul fabricii BRĂDET, distrus de scandalul E-coli: "Falimentul este aproape"

Ştire online publicată Joi, 03 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Marius Badea, patronul Brădet, a declarat la B1 TV că firma sa este extrem de afectată după implicarea în scandalul E.coli. El a precizat că așteaptă rezultatele unor analize pentru a se stabili clar dacă cele 25 de kilograme de brânză au fost infestate cu E.coli în fabrica lui sau nu, căci brânzeturile puteau fi infestate și la ambalare sau transport.Totodată, Badea a afirmat pentru B1 TV că a avut o discuție cu Ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, cel care a vorbit despre firma Brădet, și că Ministrul i-a spus că face tot posibilul pentru a ajuta industria. Patronul a mai spus că nu este supărat pe Irimescu, dar este supărat pe declarația acestuia deoarece i-a afectat ”fundamental” afacerea.”Este foarte greu de comentat acest subiect. Aștept rezultatele finale, ca să știu dacă sunt vinovat. Există o presiune mare asupra mea pentru că nu știu dacă am greșit sau cum a fi putut să greșesc. Consider că falimentul nostru este foarte aproape”, a susținut patronul.Acesta a mai precizat că nu va mai produce nimicpână nu va demonstra nevinovăția. ”Vrem ca clienții să aibă încredere în ceea ce facem”, a mai spus el.Cât despre declarația Ministrului Agriculturii, Marius Badea a spus că nici măcar incendiul din 2008 nu a reușit să distrugă fabrica atât de rapid, pe când afirmația aceasta a reușit să o pună la pământ instantaneu.Patronul Brădet a mai spus că a vorbit marți dimineață la telefon cu Ministrul Irimescu.”Am fost sunat de la cabinetul domnului Ministru și am vorbit cu dânsul pe acest subiect. S-a discutat problema, dacă sunt foarte afectat de această declarație făcută de dânsul. Nu trebuie să-și ceară scuze.A vrut să știe dacă sunt supărat pe dânsul, dacă îi reproșez lucruri. Mi-a spus că încearcă să facă tot posibilul pentru industrie și pentru noi ca oameni și sperăm să fie așa. Acum e destul de interpretabil. Nu am cerut nicio asigurate și nu mi-a dat. A vrut să vadă doar punctul meu de vedere pe care l-am expus și public. Eu îmi doresc din tot sufletul ca noile analize să iasă cât mai repede să vedem dacă acel microb e în produsele noastre. Noi am dus analize ale angajaților la Cantacuzino pentru că acest E.coli nu se depistează așa ușor și a trebuit să facem analize speciale. Sunt unele scumpe, speciale și am vrut să văd dacă unul din oamenii mei e bolnav. Dacă nu, nu avea cum să fie contamineze produsele”, a susținut Badea.Acesta a mai spus pentru B1 TV că suvbiectul îi dă insomnii, că nu poate dormi noaptea și că trăiește cu o permanentă neliniște până când va afla rezultatele.Patronul Brădet a mai precizat că toate buletinele au fost bune de-a lungul timpului, a respectat normele de igienă, iar dacă analizele vor ieși și ele bune nu-și poate da seama cum s-ar fi putut infesta produsele în fabrica sa.