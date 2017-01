Patronul de la fabrica de mobilă Oanalisis, în vizorul inspectorilor OJPC

Inspectorii Oficiului Județean pentru Protecția Consumatorului (OJPC) Constanța au efectuat, ieri, un control la o fabrică de mobilă ca urmare a unor reclamații venite din partea unor constănțence. Prima oprire a avut loc la o fabrică de mobilă la adresa căreia existau două reclamații. Elena Popescu, în vârstă de 83 de ani, din Constanța a comandat în luna mai a acestui an o garnitură de mobilă pentru un dormitor la societatea „Oanalisis” SRL care funcționează pe strada Oborului. Prețul total convenit cu patronul firmei, Tiberiu Asalos, a fost de 1700 RON, din care 700 RON avans. La scurt timp, după ce a dat acontul, femeia s-a răzgândit și a anulat comanda solicitând returnarea avansului. În urma discuțiilor purtate între cele două părți, patronul i-a spus femeii că va primi avansul înapoi, însă, între timp, a uitat de promisiunea făcută. Drept urmare, Elena Popescu s-a adresat inspectorilor de la OJPC Constanța. În luna iunie, aceștia s-au deplasat la firma lui Tiberiu Asalos și au convenit „împăcarea părților”. Patronul și-a luat promisiunea că va returna banii celei care comandase mobila, până pe data de 5 iulie, însă „a uitat” din nou. A cumpărat un pat, dar nu se poate odihni în el Plimbată pe drumuri, timp de trei luni, bătrâna s-a adresat iar inspectorilor OJPC. În consecință, ieri, oamenii legii s-au deplasat, din nou, la fabrica de mobilă. Luat la întrebări, patronul societății a invocat că nu a avut timp să se întâlnească cu Elena Popescu pentru a-i returna banii deoarece a fost internat în spital, fapt pe care-l poate dovedi cu documente. Înțelegători față de problemele de sănătate pe care le are, inspectorii OJPC Constanța i-au mai acordat încă o șansă și au stabilit ca în cursul zilei de astăzi, Tiberiu Asalos să se prezinte cu banii luați ca avans, la sediul instituției, unde va fi prezentă și Elena Popescu. În caz că nu-și va îndeplini angajamentul nici de această dată, Tiberiu Asalos riscă o amendă cuprinsă între 2.000 și 4.000 RON. Pe de altă parte, femeia este hotărâtă să se adreseze și instanței de judecată în caz că nu-și va recupera banii pe cale amiabilă. În altă ordine de idei, la adresa aceluiași patron, inspectorii OJPC au mai primit încă o reclamație. În acest caz, o femeie a cumpărat o canapea extensibilă însă, la câteva zile după ce a dus-o acasă, a descoperit că are un defect din cauza căruia nu poate dormi. Ea spune că s-a adresat de mai multe ori angajaților de la societatea „Oanalisis” pentru a veni să-i repare patul însă, de trei săptămâni, aceștia o tot amână de pe o zi pe alta, motiv pentru care a făcut reclamație la OJPC. O altă oprire a inspectorilor OJPC a avut loc la hotelul „Darius” din Constanța, unde un tânăr a sesizat nerespectarea unei clauze contractuale. 