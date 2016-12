Patronii de pe litoral vor capul Corinei Martin! "Se promovează doar pe ea"

3

Narcisismul,boala alesilor

In numele democratiei,al libertatii de a alege si de a fi ales,ajung in functii de conducere si in politica,tot felul de indivizi cu probleme psihice.De aici toate nenorocirile societatii noastre.Amestecati intr-un vas o picatura de politicianism,o picatura de aroganta(gasiti prin vecini),o picatura de incultura,putin tupeu si umpleti-l cu parfum de narcise.Daca in preajma dvs. aveti si un admirator,bomba este gata.Nu mai trebuie decat sa va inscrieti intr-un partid.Doamna Martin nu este singura admiratoare a propriei persoane reflectate in oglinda.Avem si barbati care s-au indragostit de chipul lor.Cel mai cunoscut este Mazare.Noi,postacii de serviciu, am atras de multe ori atentia ca acesti doi oameni au probleme psihice.Nu i-a vazut nimeni cand defilau pe care alegorice numai din dorinta de a fi admirati de multime.Ei spuneau ca asa atrag turistii,adica se credeau magneti.Oamenii astia nu pot trai fara aplauze,fara laude,fara admiratori.Nu i-ati vazut,chiar i-ati ales si reales in functii importante.Asa este, suntem niste postaci fara ocupatie si plini de frustrare.