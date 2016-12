PATA DE PE OBRAZUL CONSTANŢEI. ŞATRELE în goana după PET-uri

8

Siguranta rutiera

Cine raspunde daca unul din sacii care atarna din caruta care apare in fotografie si provoaca un acident ce poat avea grave consecinte aupra conducatorilor auto care circula regulamentar in vecinatatea acesteia???? AALLLLLOOOOOOO! Politia Rutiera, Politia Locala, carutasii nu se supun acelorasi reguli si responsabilitati de circulatie??? N-au RCA, n-au semnalizare, n-au numere de identificare, oare n-ar trebui actionat, sau amenzile sunt numai pentru soferi, nu mai vorbim de conducera atelajelor in stare de ebrietate, sau atelajele sunt considerate vehicule cu pilot automat????????