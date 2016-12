Pârloagă, gunoaie şi mirosuri pestilenţiale, în zona de acces spre Plaja Modern

Pârloagă, gunoaie și mirosuri pestilențiale, în zona de acces spre Plaja Modern

Constănțenii care vor să facă plajă în oraș și nu doresc să se deplaseze până în stațiunea Mamaia au la dispoziție cele câteva plaje de la poalele falezelor din municipiu. Cea mai mare și mai importantă dintre ele este Plaja Modern. Situată în Peninsulă, plaja a fost neglijată de autoritățile locale, ca și întreaga zonă, de altfel, ajungând într-o stare deplorabilă. Singurii care au investit ceva sunt administratorii care au închiriat porțiunile de plajă, însă falezele și scările de acces sunt pline de gunoaie și ruine. Din piața Ovidiu și până la faleza de la Zorile, malul împădurit este traversat zilnic de sute de persoane, constănțeni, dar și turiști. Oame-nii sunt nevoiți să coboare treptele de beton și să se strecoare printre gunoaie, să suporte mirosul pestilențial. La plecare trec prin aceeași zonă, urcând cu greu panta. Autoritățile nu se sinchisesc de aspectul porțiunii respective. Măcar să o curețe periodic, dacă nu găsesc altă variantă pentru accesul pe plajă. Deși așa cum a fost posibil să se facă linii de transport în comun special către toate mall-urile din oraș și din afara orașului, cu siguranță s-ar fi putut găsi o soluție și pentru a-i ajuta pe constănțeni și pe turiști să ajungă mai ușor pe Plaja Modern, fără să fie nevoiți să coboare și să urce treptele ceaușiste. „O linie de autobuz ar fi fost ideală până în Portul Tomis, pe timpul verii. Atunci sigur s-ar duce mai multă lume la Plaja Modern. Așa, când știi că ai de urcat îți piere pofta”, ne-a spus Cristina Popescu, din Constanța. „Urcatul scărilor este îngrozitor!“Nemulțumiți sunt și turiștii. „Noi ne-am cazat în oraș. Este mai ieftin și ne place plaja de aici pentru că este apa mică. Copiii sunt în siguranță, se pot juca nestingheriți. Ajungem repede, dar este îngrozitor accesul. Avem bagaje multe, colace, prosoape pentru copii, iar la plecare, sunt obosiți și mai trebuie să ne descurcăm și cu ei. Păcat că nu există alt acces, decât cu mașina personală, prin port. Nu toată lumea are mașină”, ne-a declarat Mihaela Purdea, din Zalău. În timp ce în Mamaia, puținele spații verzi care au supraviețuit basculantelor, sunt periate cu grijă și irigate zilnic, în zona Plajei Modern este pârloagă. Buruienile sunt mai mari decât statura unui om. Unele sunt deja uscate, oferind o priveliște dezolantă. În porțiunea unde aleea de beton și scările au fost îngrădite de Fin.Co.Ge.Ro, turiștii sunt dirijați printre copaci, pe o cărare de pământ. „Este prima dată când vin pe aici, după douăzeci de ani.M-am gândit că nu poate fi chiar atât de rău, dar miroase numai a fecale, pe care le și vezi la fiecare pas. Am ieșit la pensie și am venit cu nepoții, să facem plajă. Pe vremea lui Ceaușescu era o taxă, dar zona era mai îngrijită. Acum nimeni nu are grijă. Parcă ar fi plaja nimănui”, ni s-a plâns și Ioana Condurache.Blocuri pe falezeAutoritățile locale se fac că nu văd situația falezelor de la Plaja Modern. Mai ales că au planuri mari pentru ele, urmând ca, în câțiva ani, aici să se ridice blocuri de 20 - 25 de etaje. Probabil că și aceasta este o tactică: iată ce urât și mizerie este aici, haideți să construim ceva frumos. Dar dacă ar mobiliza angajații de la Spații Verzi, măcar o dată la două săptămâni, și ar curăța și îngriji puțin păduricea și scările, ar aranja cu RATC-ul să introducă o linie de autobuze până în Portul Tomis, cu siguranță Plaja Modern ar deveni un punct de atracție și de petrecere a timpului liber pentru constănțeni.