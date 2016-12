Parisul pe gheaţă, la Constanţa. Ce amenzi riscaţi dacă nu curăţaţi gheaţa de pe trotuar

Parisul pe gheață, la Constanța. Ce amenzi riscați dacă nu curățați gheața de pe trotuar

De câteva zile, gerul a pus stăpânire pe toată zona de la malul mării. După ninsoarea de duminică după-amiază și înghețul de duminică noaptea, Constanța s-a transformat într-un adevărat patinoar. Trotuarele sunt pline de zăpadă topită și înghețată la loc, așa încât mersul pe jos este o aventură pentru orice pieton. O singură clipă de neatenție și riscăm să ne rupem vreo mână sau un picior. Urgența este plină de pacienți care au alunecat pe gheață. Polițiștii locali au început să împartă somații constănțenilor care nu și-au curățat gheața și zăpada de pe trotuarele din fața blocului, caselor sau societăților comerciale. Cetățenii au fost avertizați să ia măsuri, pentru că în caz contrar se vor alege cu amenzi. Sancțiunile pot ajunge până la 500 de lei în cazul persoanelor fizice și 1.000 de lei pentru persoanele juridice.Fracturi și operații pe bandă rulantăZilnic, cel puțin trei - patru constănțeni ajung la Urgență cu fracturi de membre. „În perioada 23 decembrie - 5 ianuarie, în cadrul Spitalului Județean Constanța au fost internați 82 de pacienți cu traumatisme sau politraumatisme cauzate de căderea pe gheață. Majoritatea bolnavilor sunt peste vârsta medie, lucru care a prelungit și perioada de spitalizare. Mai mult decât atât, stocul de materiale sanitare pentru traumatologie, adică osteoprotezele sunt aproape epuizate. Din acest motiv, împreună cu medicii de pe secția de ortopedie și traumatologie am întocmit un dosar pentru a reface stocul necesar pentru perioada următoare. Deși în perioada de iarnă a fiecărui an au fost utilizate mare parte dinte aceste proteze medicale, anul acesta au fost folosite într-un număr mult mai mare. Pentru a evita aceste situații, le recomandăm constănțenilor să își achiziționeze șoșoni cu ținte, un tip de protecție specială pentru încălțăminte care este antiderapantă”, a declarat Dănuț Căpățână, managerul Spitalului Județean Constanța.Cureți sau ești amendat!Conform legislației în vigoare, toți deținătorii de imobile, persoane fizice sau juridice, sunt obligați să deszăpezească trotuarele din fața clădirii pe care o dețin. Aceeași obligație o au și asociațiile de proprietari, unde aleile de acces trebuie să fie curățate, altfel riscă amenzi consistente. Poliția Locală Constanța a ieșit pe teren în cursul zilei de ieri, pentru a se asigura că locatarii și administratorii firmelor și-au făcut datoria. „Numai ieri au fost date 122 de somații. Ulterior, vom verifica dacă persoanele somate s-au conformat. Am acționat, deocamdată, pe bulevardele principale din oraș, pentru că nici nu avem atâția oameni ca să ajungem și în cartiere”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ionuț Pripiși, șeful Corpului de Control din cadrul Poliției Locale. Constănțenii prinși cu gheață pe trotuar sau pe alee riscă amenzi cuprinse între 300 și 500 de lei, iar firmele și asociațiile de proprietari pot plăti chiar și 1.000 de lei.