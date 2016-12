Părinţii şi bunicii au căutat-o pe Ariel în rafturile de la hipermarket

Părinții și bunicii au căutat-o pe Ariel în rafturile de la hipermarket

„Maamiii, uite-l pe Spider Man!!! Vreau să mi-l cumperi! Te rooog!”. Are doar câțiva anișori și e fermecat total de jucăriile înșirate pe rafturi. Nici nu mai știe ce să ceară, încotro s-o apuce… Ieri, cu mic, cu mare, constănțenii au ieșit la cumpărături. În căutare de cadouri. Mare îmbulzeală a fost la raioanele de jucării și dulciuri, dar și în magazinele unde se comercializează cadouri și decorațiuni interioare, preferatele tinerilor. În astfel de magazine, la mare căutare erau lumânările parfumate, sub diverse forme, produsele cosmetice, decorațiunile de sezon. „Eu am venit să cumpăr pentru iubita mea un set de aromoterapie, cu lumânări, cu bețișoare parfumate, ulei pentru masaj. Cred că o să-i placă. I-am cumpărat și o ciocolată imensă și abia aștept să vină seara să i le dau”, ne-a spus George Petre, care se afla, vineri, cu un alt prieten la cumpărături. De această dată, mulți constănțeni au lăsat pragmatismul la o parte și au încercat să cumpere cadouri simbolice, pentru cei mari, și jucării și dulciuri pentru cei mici. Cele mai mari probleme le-au avut bunicii care au trebuit să caute minute în șir ce au „comandat” micuții moșului, adică jucării cu chipul eroilor din desene animate. „O căutăm pe Ariel cu prințul și pe Jasmine, pentru că asta își doresc nepoțelele să primească. Am cumpărat deja ceva, dar voi mai merge și prin alte magazine”, ne-a povestit Sultănica Dima, din Constanța. Familia Gheorghe a ieșit la cumpărături cu fetița de trei ani, care nu mai prididește cu alesul dulciurilor. Are trei ani, iar moș Nicolae s-a gândit să-i ia o păpușică. „Asta îi place cel mai mult”, ne povestește mama Denisei, Loredana Gheorghe. Micuța nu se mulțumește doar cu atât, așa că a dat iama în rafturile cu dulciuri. Când vine vorba de cadouri, mai ales pentru copii, constănțenii spun că nu fac economii. „Trebuie să-i cumpăr ce-și dorește, pentru că este un copil ascultător, cuminte, are rezultate bune la școală, chiar merită”, ne spune Clara Ivașcu. Cei cu dare de mână, care au vrut să aleagă cadouri mai sofisticate, au mers la magazinele din mall și au ales parfumuri, ceasuri, bijuterii. Ei bine, în astfel de cazuri, bugetul disponibil a trebuit să fie mult mai mare. Deși până la Crăciun mai sunt aproape trei săptămâni, constănțenii spun că se pregătesc de pe acum și că încep să cumpere cadouri pe care să le pună sub brad. Comercianții le-au venit în întâmpinare și au scos pe rafturi toată marfa care poate fi transformată în cadouri. În hipermarketuri, oferta e diversificată: șampanie, cozonaci de tot felul, jucării, figurine din ciocolată, cosmetice, aranjamente. Încă de la intrare clienții sunt întâmpinați de oameni de zăpadă și de brăduți împodobiți.