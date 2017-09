Părinţii se revoltă: "NU VREM SĂ FIM TRATAŢI CA ANIMALELE". Protest ANTIVACCINARE obligatorie. "E un proiect sinistru"

4

Cauza rujeolei

"act de grija si dragoste pe el" sa-ti bagi tu in copii tai oaie ce esti. De unde ai aflat tu mai ca mor copii de rujeola? De la tembelizor cumva? Neuron unicelular ce esti. Ai cititi cauzalistica acelor copii? Ai cititi declaratiilor doctorilor care i-au ingrijit sa vezi daca chiar au murit din cauza rujeolei? Stiai mai ca amenintarea "fabricata" cu epidemia de rujeola a fost folosita de mafia mondiala a producatorilor de medicamente in toate tarile in care s-a impus o lege de obligativitate a vaccinarii. nu A FOST NICODATA "EPIDEMIE DE RUJEOLA"IN ANII DE DINAINTE DE PROMULGAREA LEGII DAOAR IN ANUL IN CARE S-A DAT LEGEA !! dar au fost state destepte care s-au prins intre timp vezi JAPONIA, CANADA etc. ... dar de unde sa stii tu cercopitec ambulant ce esti ... ar trebui sa stii sa citesti in alta limba si aasta de ja e straineza pentru tine

Răspuns la: Vaccin

