Părinţii adolescentei moarte în urma unui chiuretaj nu vor bani, vor dreptate

Părinții adolescentei moarte în urma unui chiuretaj nu vor bani, vor dreptate

În luna mai, adolescenta de 15 ani, Hulia-Rabia, murea pe un pat de spital, după ce a fost supusă unui chiuretaj. La data respectivă au fost demarate trei anchete, toate vizându-l pe dr. Hany Riad, ginecologul care a consultat pacienta și a realizat intervenția: de către Direcția de Sănătate Publică, de Colegiul Medicilor, dar și de către poliție. Prima anchetă a fost finalizată, dar mai este cale lungă până se va da verdictul final. Decizia Comisiei de malpraxis din cadrul Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța, prin care se stipulează că moartea adolescentei de 15 ani, Hulia-Rabia, a fost urmarea unui caz de malpraxis le dă speranțe părinților că justiția va face dreptate. Tatăl minorei, Metin Sadula, ne-a spus că a fost înștiințat de repre-zentanții direcției și nu are nicio pretenție materială de la dr. Hany Riad, ginecologul acuzat. „Eu nu am nicio pretenție, nu am nevoie de nimic, sunt conștient că nimic nu-mi va aduce copilul înapoi. Vrem doar să se facă dreptate, așa cum spune legea”, a afirmat bărbatul. Unul dintre motivele pentru care părinții nu se adresează instanței, pe parte civilă, este și lipsa surselor financiare. Aceștia au un singur venit, salariul soțului, și nu-și permit angajarea unui avocat. Mai mult, mama adolescentei a suferit o depresie și urmează să fie internată în spital, pentru a fi ținută sub observație. Dr. Hany Riad va contesta decizia DSP Pe de altă parte, ginecologul Hany Riad a declarat pentru „Cuget Liber” că va contesta hotărârea DSP. „Sunt nevinovat, fapt pe care l-am susținut încă de la început. A fost o întreagă echipă medicală care a îngrijit pacienta, nu înțeleg de ce se îndreaptă numai împotriva mea. A fost un șef de gardă, un medic de terapie intensivă care a văzut cazul după operație. Bineînțeles că voi depune o contestație. În plus, nu mi se pare normal să aflu decizia acestei comisii din presă, când mie nu mi s-a transmis nimic în mod oficial”, a afirmat medicul. Referitor la cele imputate de DSP, cum că nu a fost realizat un examen ecograf în momentul internării, dr. Riad se justifică: „Nu există niciun protocol medical care să impună realizarea unei ecografii la internare. Se efectuează în anumite cazuri, când există motive medicale. Dar în acest caz nu au fost”. Colegiul Medicilor va stabili dacă medicul mai poate profesa Concluziile DSP Constanța reprezintă doar o primă etapă în stabilirea vinovăției în acest caz. Decisiv este verdictul comisiei similare de la nivelul Colegiului Medicilor Constanța, în baza căruia se va stabili dacă medicul va mai avea dreptul să profeseze și care va fi transmis apoi poliției și procuraturii. Dr. Victorian Păștilă, reprezentant al Colegiului Medicilor, ne-a declarat că în prezent sunt așteptate mai multe rapoarte și urmează să se ia o decizie în aproximativ două săptămâni. „Vom ține cont și de concluziile comisiei de la nivelul DSP”, a arătat medicul. În curs de desfășurare este și ancheta de la nivelul Secției 3 Poliție, unde a fost deschis un dosar pe numele ginecologului, pentru ucidere din culpă - dat fiind că necropsia a relevat că minora era însărcinată în luna a cincea sau a șasea, iar legea interzice, sub sancțiune penală, efectuarea unei întreruperi la o graviditate atât de avansată. „Documentul emis de DSP nu a ajuns încă la Secția 3. Se așteaptă și con-cluziile Colegiului Medicilor, dar și rezultatul analizelor de la medicină-legală”, ne-a declarat Gelu Manolache, purtător de cuvânt IPJ Constanța.