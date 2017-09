PĂRINŢI, REFUZAŢI VACCINAREA COPILULUI? Iată ce păţiţi!

8

pentru desteptul de dan

Daca copilul tau e vaccinat, de ce sa se imbolnaveasca? Nu il protejeaza vaccinul cel mare si sfant ? Daca copilul tau vaccinat s-ar imbolnavi de o boala pe care nu ar trebui sa o faca, pentru ca e vaccinat contra ei, atunci ai avea dovada perfecta ca vaccinurile nu functioneaza. Plus ca ar trebui sa demonstrezi ca a luat boala de la al meu (in cazul in care ar frecventa aceeasi colectivitate). Ceea ce ar fi destul de dificil. Nu are rost sa imi bat capul sa-ti dau explicatii cat timp tu porti ochelarii de cal si te situezi la nivelul omului de neanderthal (exemplul cu dat capete in gura e cel mai elocvent). Si acum o intrebare: ai introduce in copilul tau ADN apartinand unei alte fiinte umane? Pentru ca exact asta faci cu vaccinul contra rubeolei (inclus in ror), o boala chiar inofensiva. Stii care sunt consecintele acestul lucru? Nu, nici eu nu stiu, nici producatorii (sau daca stiu, nu spun) si asta chiar ma sperie.

Răspuns la: pentru idiotul cu spam-ul antivaccin

Adăugat de : dan, 5 august

cand copilul meu se va imbolnavi din cauza copilului tau nevaccinat, pe langaa capul in gura pe care-l vei primi, o sa te alegi si cu o gramada de...