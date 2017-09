Paralizaţi de la aerul condiţionat. "Am faţa deformată, nu ştiu dacă o să mai arăt vreodată normal!"

Paralizați de la aerul condiționat. "Am fața deformată, nu știu dacă o să mai arăt vreodată normal!"

Foarte mulți constănțeni se plâng că aerul condiționat le-a distrus, efectiv, sănătatea. Din dorința de a se răcori într-un timp scurt și pentru a-și putea desfășura activitatea la locul de muncă în condiții optime, majoritatea au recurs la această soluție, chiar dacă aceasta nu este tocmai cea mai indicată.Problema este că în cele mai multe situații le-a paralizat fața, iar acum abia dacă mai pot vorbi.„Am folosit aerul condiționat la temperaturi scăzute. Ajungeam mereu acasă, încinsă de la soare și dădeam drumul la aer, fără a mă gândi nici măcar o secundă că se poate ajunge la așa ceva. Acum, am fața deformată și nu știu dacă o să mai arăt vreodată ca înainte”, ne-a declarat Aneta B., o tânără în vârstă de 29 de ani.În aceeași situație se află numeroși constănțeni, care acum au fost nevoiți să treacă pragul cabinetelor medicale pentru a-și rezolva problemele de sănătate apărute.„Cele opt ore petrecute zi de zi la muncă, mereu cu aerul deschis, mi-au reactivat alte boli mai vechi, la care se adaugă acum o durere permanentă de cap”, a spus și Narcis S..v v v„Expunerea la curenții de aer rece ai aparatului de aer condiționat pot favoriza o pareză facială. În plus, acesta trebuie mereu curățat, dezinfectat, pentru că ne poate îmbolnăvi prin bacteriile pe care le poate răspândi. Mai mult decât atât, sunt persoane alergice care nu suportă aerul rece, dar, oricum, oamenii nu trebuie să stea foarte aproape de aparat. Desigur, mai indicată ar fi ventilația din plafon, dar folosim aerul condiționat pentru că este mai comod și mai ieftin. De asemenea, oamenii nu trebuie să uite că aceste aparate de aer condiționat dezvoltă o mulțime de bacterii, iar unele dintre acestea sunt prezente mereu în ele. Tocmai de aceea, aparatele din sălile de operații, unde au loc intervenții chirugicale, au filtre speciale. Din fericire, aceste paralizii faciale se recuperează repede și cu cât persoana afectată începe mai repede tratamentul, cu atât recuperarea este mai rapidă și totală”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Camelia Ciobotaru, medic specialist reumatolog.v v vPersoanele diagnosticate cu paralizie facială încep să își simtă fața tot mai grea, nasul deviat spre partea sănătoasă a feței, iar colțul gurii este deviat și șters. În plus, acestea nu pot închide ochii, nu pot încreți fruntea și se pot hrăni foarte greu.Alte persoane, în schimb, au avut de suferit din cauza aerului condiționat utilizat în mașină, care poate fi, însă, extrem de periculos pentru sănătate. Specialiștii susțin că, dacă nu este curățat în mod constant și folosit corect, acest aparat se transformă într-o bombă cu microbi și bacterii extrem de periculoase.Pentru a evita aceste probleme, diferența de temperatură dintr-o cameră dotată cu aer condiționat și mediul de afară nu trebuie să depășească 10 grade Celsius.Apoi, cel puțin o dată la trei luni, filtrele exterioare ale aparatului trebuie neapărat curățate. În caz contrar, aerul condiționat poate provoca o mulțime de afecțiuni, care pot merge de la banale răceli până la pneumonie. De asemenea, poate reactiva rinitele alergice sau sinuzitele. Nu în ultimul rând, aceste aparate pot duce chiar la otite sau vertij (amețeală).