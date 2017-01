Păpuşa Barbie, periculoasă pentru copii

Păpușa Barbie, periculoasă pentru copii

Una dintre păpușile Barbie fabricată în China este periculoasă pentru copii. Drept urmare, acest produs a fost retras de pe piața românească, iar părinții care au apucat să cumpere o astfel de jucărie sunt sfătuiți să le returneze. Firma care a produs această păpușă a ajuns la concluzia că trebuie să o retragă de pe piață pentru că are niște magneți care pot fi înghițiți foarte ușor de către copii și le pot pune în pericol sănătatea. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului a retras de pe piața românească 723 de păpuși Barbie care erau considerate periculoase. Toate au intrat pe piața românească în perioada 2005-2007, iar valoarea lor totală este de peste 40.000 de lei. Cu toate că păpușile au fost retrase din magazine, sunt părinți care au apucat să cumpere aceste produse. Reprezentanții ANPC au pus la dispoziția celor interesați o linie telefonică unde pot primi informații despre păpușa Barbie cu cățel. Totodată părinții sunt îndrumați să returneze jucăria. Numărul de telefon la care pot primi toate informațiile este 08003090300. ANPC a primit notificare prin sistemul de alertă europeană RAPEX, în data de 16 august 2007, cu privire la acțiunea de retragere de pe piață a jucăriilor „Sarge” din gama mașini turnate seria Cars, a jucăriilor cu magnet „Polly Pocket” și a acce-soriilor „Barbie and Tanner”și „Scooper.Una dintre păpușile Barbie fabricată în China este periculoasă pentru copii. Drept urmare, acest produs a fost retras de pe piața românească, iar părinții care au apucat să cumpere o astfel de jucărie sunt sfătuiți să le returneze. Firma care a produs această păpușă a ajuns la concluzia că trebuie să o retragă de pe piață pentru că are niște magneți care pot fi înghițiți foarte ușor de către copii și le pot pune în pericol sănătatea. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului a retras de pe piața românească 723 de păpuși Barbie care erau considerate periculoase. Toate au intrat pe piața românească în perioada 2005-2007, iar valoarea lor totală este de peste 40.000 de lei. Cu toate că păpușile au fost retrase din magazine, sunt părinți care au apucat să cumpere aceste produse. Reprezentanții ANPC au pus la dispoziția celor interesați o linie telefonică unde pot primi informații despre păpușa Barbie cu cățel. Totodată părinții sunt îndrumați să returneze jucăria. Numărul de telefon la care pot primi toate informațiile este 08003090300. ANPC a primit notificare prin sistemul de alertă europeană RAPEX, în data de 16 august 2007, cu privire la acțiunea de retragere de pe piață a jucăriilor „Sarge” din gama mașini turnate seria Cars, a jucăriilor cu magnet „Polly Pocket” și a acce-soriilor „Barbie and Tanner”și „Scooper.