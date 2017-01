„Pacienţii vor muri cu zile, iar noi nu vom putea să evităm tensiunile sociale“

Cezar Irimia, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice:

„Pacienții vor muri cu zile, iar noi nu vom putea să evităm tensiunile sociale“

Bugetul alocat sistemului sanitar pentru anul în curs se va epuiza până în iunie - strigă disperați bolnavii cronici, iar ministrul Sănătății nu îi contrazice. Autorități, medici și pacienți, cu toții sunt de acord că trebuie luate urgent măsuri. Cu toate acestea, lipsește dialogul, atrage atenția Cezar Irimia, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC) din România. În sistemul sanitar, toate merg din rău în mai rău. Tactica guvernanților, în 2009, pentru a scăpa de problemele financiare a fost să le „împingă” în anul în curs, prin modificarea termenelor de plată a facturilor către laboratoare și la farmacii, de la 60 de zile la 180 de zile. În fapt, metoda nu a făcut decât să ascundă neajunsurile, care anul acesta sunt mai înspăimântătoare. Pacienții cu boli cronice au cel mai mult de suferit: medicamentele necesare pentru a supraviețui nu se mai găsesc și, totodată, trebuie să scoată bani din buzunar pentru a-și plăti analizele medicale. „În toate bolile cronice, care au și programe naționale, normele legale spun că trebuie finanțată și evaluarea periodică a pacienților, adică investigațiile și analizele medicale. Deși este un drept al lor, bolnavii trebuie să scoată bani din buzunar. Sunt numeroase cazurile când pacienții renunță să-și mai facă analizele pentru că nu au bani”, a declarat Cezar Irimia, președinte COPAC, pentru „Cuget Liber”. Reprezentantul organizației a adăugat că au semnale că pacienții cu transplanturi au ajuns în situația de a se împrumuta între ei de imunosupresoare (medicamente care atenuează sau suprimă reacțiile imunitare ale organismului, pentru ca organul transplantat să nu fie respins), în vreme ce bolnavii diagnosticați cu hemofilie (tulburare a coagulării sângelui) nu găsesc medicamente. „Accesul la tratament este deficitar, bolile se agravează și costurile pentru stat vor fi mai mari”, a mai arătat președintele COPAC. Având în vedere bugetul insuficient alocat sănătății, reprezentantul asociațiilor pacienților consideră că fondurile vor fi epuizate până la jumătatea anului. De altfel, faptul a fost admis și de ministrul Sănătății, Cseke Attila, în urmă cu câteva zile, când declara că bugetul alocat sistemului sanitar este la nivelul celui din 2004 - 4,2 miliarde de lei. În consecință, ministrul susținea că „trebuie găsite și alte resurse financiare pentru a doua parte a anului”. Soluțiile propuse de COPAC Deocamdată, intențiile sunt doar la nivel declarativ, lipsind inclusiv disponibilitatea către dialog cu asociațiile de pacienți. „Am depus încă din 6 ianuarie o solicitare pentru a ne întâlni cu reprezentanții Ministerului Sănătății și cu cei ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Nu a avut loc întâlnirea, ni s-a transmis că mai sunt lucruri de pus la punct înainte. Dar atunci nu va mai avea rost, dacă toate vor fi stabilite!”, a subliniat Cezar Irimia. „Soluțiile pe care le vedem noi sunt: taxa de viciu, ce a fost creată special pentru sănătate, trebuie să se întoarcă în sistem. Nu credem că este normal să ajungă la Ministerul Finanțelor, unde să i se piardă urma. De asemenea, o soluție este întoarcerea la o cotizare de 7% pentru asigurările de sănătate, nu 5% cât este în prezent. Considerăm însă că diferența până la 7% ar trebui să ajungă la asigurările de sănătate private”, a completat președintele COPAC referitor la soluțiile pe care le propun organizațiile bolnavilor cronici. Bolnavii nu aprobă sistemul coplată Rezolvarea găsită de ministerul de resort, până la ora actuală, este introducerea sistemului coplată. Termenul anunțat de guvernanți este 1 martie, iar în prezent se lucrează la definitivarea proiectului. Cezar Irimia a subliniat însă că asociațiile de bolnavi nu sunt de acord cu sistemul propus de guvernanți: „Nu suntem de acord, sistemul medical nu funcționează și nu știm unde se duc banii. Introducerea sistemului coplată nu este o soluție, acoperă niște găuri negre. Am fi de acord, dacă ar exista un pachet de servicii, dacă am ști unde se întorc în sistem banii, dar în formula actuală este încă un bir pe spatele pacienților, care plătesc și asigurările de sănătate”. La fel, descentralizarea sistemului spitalicesc, preconizată pentru începerea verii, nu este văzută cu ochi buni de liderii COPAC. „Se încearcă o descentralizare, dar sistemul nu este pregătit. De la 1 iulie spitalele vor trece la autoritățile locale, dar va fi mai rău, pentru că primarii, când se vor trezi cu două, trei spitale, nu vor ști ce să facă”, ne-a declarat liderul coaliției pacienților cu afecțiuni cronice. „Noi dorim să dăm sugestii, să punem umărul la soluționarea problemelor, dar nu suntem lăsați”, a adăugat el. Dialogul este soluția În ciuda neajunsurilor și a lipsei de comunicare, Cezar Irimia a subliniat că tot dialogul este soluția. „Nu vrem să aruncăm cu pietre, pentru că nu se rezolvă nimic. În noiembrie 2009 am organizat un miting, în care am cerut 6% din PIB pentru sănătate, cât era recomandat, un sistem centralizat pe pacient, lucruri pe care le considerăm firești. Nu s-a schimbat nimic însă. Nu vrem să ieșim în stradă, dar nici nu ne lăsăm păcăliți”, a afirmat reprezentantul coaliției. În plus, în modul în care evoluează starea sistemului sanitar, prognosticul este sumbru: „Pacienții vor muri cu zile, iar noi nu știm cum vom putea să evităm tensiunile sociale”, a arătat Cezar Irimia. Drepturile pacienților - doar pe hârtie În raportul Euro Health Consumer Index 2009, privind sistemele sanitare din Europa, realizat de organizația Health Power House pentru Comisia Europeană și dat publicității în septembrie 2009, se susține că unul dintre capitolele la care România a punctat favorabil vizează drepturile pacienților. Potrivit specialiștilor, România are o legislație privind drepturile bolnavilor, dar aceasta este incompletă, iar pacienții sunt lăsați, de cele mai multe ori, în afara procesului de luare a deciziilor. „Nu stăm deloc bine la acest capitol. România este semnatara Cartei Europene, prin care s-a angajat să asigure siguranța și calitatea vieții pacientului, dar aceste aspecte nu sunt incluse în legislația română”. Toate problemele vor fi discutate la Forumul Național al Asociațiilor Pacienților, care se va desfășura în intervalul 5 - 7 martie, la București. Potrivit președintelui COPAC, reprezentanții ministerului de resort au fost invitați, dar până în prezent nu și-a confirmat nimeni participarea.