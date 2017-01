Pacienţii Spitalului Judeţean vin cu medicamentele de acasă pentru că „vor tratament de top“

Pacienții Spitalului Județean vin cu medicamentele de acasă pentru că „vor tratament de top“

Pereți scorojiți, mizerie și căldură insuportabilă în saloane - cu astfel de aspecte au de-a face pacienții internați în Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța. Mai mult, bolnavii sunt nemulțumiți de faptul că scot bani din buzunar pentru a cumpăra medicamentele necesare pentru tratament. De aproape cinci ani, SCJU Constanța se află într-un amplu proces de reabilitare. Cu toate acestea, puține sunt aspectele care au fost modificate, iar pacienții sunt cei care au de suferit în continuare. Bolnavii, trimiși să se vindece acasă Unitatea de Primire Urgențe (UPU) este aglomerată în permanență, astfel că bolnavii sunt nevoiți să aștepte și până la opt ore, în picioare, în fața cabinetelor. Reprezentanții spitalului susțin că problema ar fi rezolvată dacă s-ar prezenta la UPU doar cei care au, într-adevăr, o urgență medicală. Bolnavii acuză însă că li se aruncă în față acest pretext, riscând să fie trimiși acasă chiar dacă starea precară de sănătate ar impune o atentă supraveghere medicală. „Am ajuns duminică seara în Urgență, cu o tensiune foarte ridicată. Doctorița, îmi pare rău că nu-i țin minte numele, căci este prima dată când ajung la spital, mi-a spus că nu am nimic, dar că-mi pune o perfuzie. M-a ținut toată noaptea în Urgență, iar dimineață voia să mă trimită acasă. Norocul meu a fost că s-a schimbat tura. Cea care a venit de dimineață s-a speriat când a văzut ce tensiune aveam. M-a trimis imediat pe secție”, ne-a povestit pacienta Victoria Neagu, internată în SCJU Constanța de aproape o săptămână. „Suntem noi nemulțumiți de multe, dar tot aici rămânem…” De altfel, atitudinea, adesea lipsită de profesionalism, a cadrelor medicale din SCJU Constanța, este una dintre principalele nemulțumiri ale pacienților. O altă bolnavă, internată pe Secția Medicală 2, ne-a șoptit că „dacă nu bag ceva în buzunarul asistentelor, nici nu se uită la mine”. „Suntem noi nemulțumiți de multe, dar tot aici rămânem, așa că ce rost are să le spunem…”, a adăugat, tot în șoaptă, pacienta care a preferat să-și păstreze anonimatul. Medicamentele necesare tratamentului sunt achiziționate de pacienți din buzunarul propriu, după cum ne-au spus mai mulți bolnavi de pe secțiile de Cardiologie și Neurologie. „Am dat 1.200 de lei pe un pumn de medicamente. A trebuit să le cumpăr, mi s-a spus că spitalul nu are medicamente”, ne-a spus Ana Grijea, pacientă internată în Secția de Cardiologie. Bolnava s-a arătat nemulțumită și de condițiile de spitalizare, căci pereții salonului în care este „găzduită” sunt scorojiți, iar căldura este insuportabilă. „Stăm toată ziua cu fereastra deschisă, dar tot este cald”, a spus și vecina de pat. Pe Secția de Neurochirurgie, pacienții au acuzat lipsa de curățenie. „Este mizerie în toalete”, s-a plâns un bolnav. Chestionar pentru gradul de satisfacție Conducerea SCJU Constanța a afirmat că intenționează să realizeze un chestionar privind gradul de satisfacție a pacienților, pentru a stabili laturile pe care trebuie luate măsuri. „Înainte de a ieși din spital, pacienții vor completa un chestionar privind condițiile de spitalizare, profesionalismul medicilor, pentru a avea astfel un feed-back cu privire la ce se întâmplă în spital”, a afirmat dr. Dan Căpățână, managerul spitalului. Rămâne de văzut însă în ce măsură vor primi răspunsuri reprezentanții unității spitalicești, căci nu este prima dată când sunt introduse astfel de chestionare, iar până în prezent pacienții s-au ferit să-și spună păsurile în mod oficial. Cât privește faptul că pacienții sunt nevoiți să-și cumpere singuri medicamentele, managerul a susținut că „spitalul poate să asigure toate serviciile medicale necesare”. „Există o lege care mă obligă, dacă pacientul își cumpără medicamente sau materiale sanitare în spital, să-i dau banii, dar eu nu am de gând să fac treaba aceasta. Putem să asigurăm, la nivelul finanțării pe care o avem, un anumit serviciu medical, ceea ce înseamnă un tratament și un diagnostic corect. Dar există diferențe între tratamente: medicație de top și o medicație inferioară, iar amândouă funcționează pentru aceeași afecțiune. Dar, din punct de vedere a ceea ce înseamnă serviciul medical, noi avem tot ceea ce ne trebuie”, a fost concluzia medicului privind lipsa de medicamente acuzată de bolnavi.