Pacientii romani vor fi din nou primiti la Viena pentru transplant pulmonar

Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a anuntat ca programul de transplant pulmonar pentru pacientii romani a fost deblocat la Spitalul AKH din Viena si a precizat ca centrul de la Spitalul “Sfanta Maria” va fi inclus in Programul National de Transplant Pulmonar.“Am primit oficial raspunsul de la Spitalul AKH si sa va anunt cu satisfactie ca a fost deblocata situatia si ca Spitalul AKH va face din nou transplant pentru Romania. Am convenit un anumit numar de cazuri care vor fi rezolvate de spitalul AKH. In acelasi timp, spitalul AKH ne ofera posibilitatea de a participa la un program de urmarire si de monitorizare a activitatii pe care noi o facem in vederea demararii procedurii de transplant in Romania. In acelasi timp vreau sa va spun ca dansii vor face si un program de training. Universitatea din Viena si-a manifestat dorinta de a face un program de training pentru specialistii romani care vor activa in acest domeniu”, a declarat Florian Bodog, potrivit Agerpres.