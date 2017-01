Pacienţii din secţiile de boli interne, supravegheaţi de doi medici de gardă

Pacienții din secțiile de boli interne, supravegheați de doi medici de gardă

Medicii de pe secțiile de boli interne din Spitalul Județean Constanța se confruntă, în acest an, cu o avalanșă de pacient în etate, suferinzi de mai multe boli. „Majoritatea au peste 60 de ani, au foarte multe boli, iar medicamentele pentru tratarea lor sunt foarte puține”, a afirmat dr. Florian Stoian, medic internist și purtător de cuvânt al spitalului. În aceste condiții, Secția Medicală III, aflată în curtea Spitalului de Boli Infecțioase, va fi mutată, începând cu 1 decembrie, în cadrul Spitalului Județean, alături de celelalte două secții de boli interne. „Prin venirea acestei secții, vom avea două linii de gardă. Sperăm să fie găsite și soluții pentru ca aceste două linii să fie acoperite, căci trebuie ținuți sub observație 220 de boli din secțiile medicale, nefrologie, gastroenterologie și diabet. Sperăm că prin existența a doi medici de gardă, presiunea va fi mai mică”, a mai spus dr. Stoian. Compartimentul de Diabet are în prezent linie de gardă, dar aceasta se va desființa.