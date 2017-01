Pacienţii din Băneasa fac coadă la cabinetul de medicină internă

Pacienții din Băneasa fac coadă la cabinetul de medicină internă

Centrul de Sănătate Băneasa se confruntă de ani de zile cu problema deficitului de medici. Tinerii refuză să se stabilească la Băneasa și să profeseze în medicină după ce fac ani buni de școală. Tocmai din acest motiv, autoritățile sanitare județene au încercat să găsească soluții. Din decembrie, pacienții din zonă beneficiază, de două ori pe săptămână, de serviciile unui medic internist. Dr. Florian Stoian, specialist în medicină internă, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean, a încheiat un contract de colaborare cu unitatea sanitară din Băneasa. Medicul vine în zilele de marți și vineri pentru a consulta pacienții din Băneasa. „Avem foarte multe solicitări. Se adună la ușa cabinetului din policlinică și câte 50 de persoane. Sunt oameni care nu au fost consultați niciodată de un medic, dar care au nevoie de ajutor. Eu îi consult și le fac ecografie. Este o zonă vitregită din punct de vedere sanitar. Eu m-am născut acolo și sunt legat sufletește de acele locuri“, ne-a declarat dr. Florian Stoian. Medicul a mai precizat că, dacă va fi înființată o secție de medicină internă, centrul de sănătate ar putea deveni spital. „Ar fi un mare câștig pentru locuitorii din zonă. În prezent, pacienții pe care îi consult și au nevoie de investigații suplimentare îi iau la Spitalul Județean”, a precizat dr. Stoian. Medici pensionari la psihiatrie, ginecologie și pediatrie În prezent, Centrul de Sănătate Băneasa are câte un medic pentru psihiatrie, ginecologie, pediatrie. Pentru că tinerii au refuzat să profeseze la Băneasa, conducerea centrului a apelat la serviciile medicilor pensionari. Medicii tineri preferă să-și facă meseria la Constanța. Deși centrul este renovat, iar pacienții beneficiază de condiții de internare bune, marea problemă a rămas lipsa medicilor. Anul trecut, Centrul a primit, prin donație, de la Crucea Roșie din Germania, mobilier și aparatură nouă. Problema este că, deocamdată, aparatele nu pot fi utilizate pentru că este nevoie să fie omologate în România. „Pentru a face acest lucru, e nevoie de bani, iar deocamdată nu ne putem permite“, a declarat dr. Dan Mihai Niculescu, managerul Centrului de Sănătate Băneasa. 54 de pacienți cu boli psihice Unitatea medicală are 80 de paturi. „Când au fost căderile de zăpadă, am fost moașă comunală. Eram singurul medic care rămăsese la spital, așa că nu am avut ce să fac“, își amintește managerul. În secția de pediatrie sunt internați 54 de pacienți. În multe dintre cazuri, este vorba despre persoane fără familie și fără adăpost. Pacienții suferă de afecțiuni psihice nevindecabile. Dr. Niculescu spune că a crescut numărul persoanelor tratate la Centrul de Sănătate. „Oamenii au început să vină mai repede la medic, așa încât boala nu mai ajunge în stadii avansate și îi putem interna și trata aici”, a precizat medicul.