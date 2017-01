Pachete alimentare pentru sărmanii Constanţei

Pachete alimentare pentru sărmanii Constanței

Ştire online publicată Luni, 29 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Asociația „Lyvyus”, înființată în vara anului trecut, pregătește pachete cu alimente pentru sărmanii Constanței, cu ocazia sărbătorilor pascale. „Chiar dacă este criză, sunt oameni mărini-moși, astfel că am găsit sponsori. Am pregătit 60 de pachete cu alimente - o sticlă de ulei, un cozonac, 30 de ouă și o sticlă de suc. Campania face parte din proiectul «Speranță în lumină» și suntem sprijiniți de Organizația Internațională a Drepturilor Omului”, a declarat pentru „Cuget Liber” Antonius Măgureanu, reprezentantul asociației. Beneficiarii campaniei sunt familiile cu copii, fără surse de venit sau cu salarii sub venitul minim. Persoanele care se află în această situație, cât și cei care cunosc familii cu dificultăți financiare pot apela la membrii asociației la telefon 0735.679.495 sau la sediul organizației, de pe strada Ion Lahovari, numărul 109. Pachetele urmează să fie distribuite în Vinerea Mare.