„Păcatele“ unui Ford Fiesta, spălate de dealer-ul din Constanţa cu motorină

„Păcatele“ unui Ford Fiesta, spălate de dealer-ul din Constanța cu motorină

Angajații dealer-ului Ford din Constanța sunt acuzați de un constănțean că i-ar fi vândut un autoturism second-hand, „făcut din bucăți”, după cum spune clientul, ca fiind unul nou, abia ieșit pe poarta fabricii din Germania. În replică, reprezentanții dealer-ului susțin că toate documentele pe care le dețin atestă că Fordul Fiesta a fost predat clientului în starea originală, fără nicio modificare anterioară. Constănțeanul Adrian Ene se „războiește”, de mai bine de un an, cu dealer-ul Ford din Constanța, după ce, pe 9 mai 2008, a achiziționat un autoturism Ford Fiesta, de culoare albă, pentru care a plătit peste 10.000 de euro. Bărbatul susține că, în scurt timp, a constatat că un colț al barei spate s-a desprins, pentru ca apoi să observe mai multe deficiențe, ce nu ar fi trebuit să existe la un autoturism abia ieșit pe poarta fabricii: lufturi la îmbinările dintre piesele caroseriei, diferențe de nuanță între vopseaua de pe aripi, capotă și bara spate și restul mașinii etc. În consecință, a cerut dealer-ului să fie anulată tranzacția și să-i fie restituiți banii, dar a fost refuzat. Bărbatul s-a adresat Poliției, acuzând firma Trans Atlantis de înșelăciune. În prezent, dosarul este cercetat de ofițerii Secției 5 Poliție. Conducerea societății Trans Atlantis susține că acuzațiile clientului sunt neîntemeiate. Marius Munteanu, referent Calitatea Serviciilor și Relații Clienți în cadrul firmei, ne-a spus că există un certificat de conformitate care atestă faptul că autoturismul predat era original. Totodată, documentul de transport al Ford-ului Fiesta arată că mașina a ajuns la Constanța pe 8 mai 2008, cu o zi înainte de fi predată clientului. Actul mai stipulează că mașina era murdară, dar fără a se vedea urme de lovire. Totodată, directorul executiv Liliana Vasile ne-a spus că bărbatul s-a adresat reprezentanței auto în mai multe rânduri, în primele luni de la cumpărarea mașinii, fără să fi sesizat vreo problemă din cele pe care le invocă în prezent. „Pe 29 mai, clientul a venit pentru montare alarmă și mufă auxiliară auto, iar pe 14 iulie a fost înlocuit furtunul de la filtrul de aer de la turbosuflantă. În niciuna dintre aceste vizite, nu a făcut referire la alte probleme. Abia pe 7 august a depus o solicitare pentru desprinderea barei spate”, a arătat Liliana Vasile. Protecția Consumatorilor nu a sancționat firma Concluziile reprezentanților firmei, în urma acestei solicitări, au fost: „Spoilerul spate stă strâmb din cauza combustibilului care a curs pe caroserie pe partea rezervorului, deformând plasticul. Partea dreapta jos a spoilerului este îndoită, unde nu este prevăzut niciun mecanism de prindere. Tot în acea zonă s-au găsit urme de motorină și considerăm că din această cauză plasticul și-a pierdut calitățile și s-a îndoit”. De altfel, aceeași cauză, a motorinei scurse din rezervor, este invocată de firmă și cu privire la faptul că peliculele de vopsea de pe capacul rezervorului diferă de cele prelevate de pe restul mașinii, fapt consemnat în raportul de constatare tehnico-științifică întocmit de Institutul de Criminalistică din cadrul Poliției Române. „Urmare a constatării că utilizarea a fost una necorespunzătoare, l-am informat pe dl. Adrian Ene că nu va putea beneficia de repararea barei spate în regim de garanție. Totuși, pentru că satisfacția clienților noștri este prioritară, i-am propus să revopsim bara pe cheltuiala firmei noastre, dar a refuzat”, a declarat Liliana Vasile. Clientul a refuzat, după cum ne-a spus, pentru simplul fapt că nu dorea repararea barei - având în vedere restul hibele descoperite - ci restituirea contravalorii mașinii. A urmat, pe 2 septembrie 2008, o plângere adresată Comisariatului Regional pentru Protecția Consuma-torilor. Conform procesului verbal de constatare încheiat pe 15 septembrie 2008, „deoarece operatorul economic se oferă să remedieze deficiențele barei spate, fapt comunicat petentului (…), iar acesta refuză, reclamația este nesoluționabilă”. Prin urmare, nu au fost aplicate sancțiuni. Acuzații de furt, amenințare și înșelăciune Reprezentanții dealer-ului Ford consideră că acțiunile clientului, din ultimul an, nu au decât scopul de a-i discredita pentru că nu „înțelege” că nu îi pot fi restituiți banii. „A acuzat firma de furt, iar pe consilierul Marius Munteanu de amenințare. Ambele dosare au fost soluționate cu neînceperea urmăririi penale. Acum, acuză dealer-ul de înșelăciune, dar nu are dreptate. Experti-zele pe care le invocă sunt extrajudiciare, deci nu au nicio valoare în fața instanței de judecată. Singura expertiză făcută corect este cea de la poliție, realizată la București, care arată că mașina nu a fost revopsită. Au existat mai multe procese de vopsire, dar acestea diferă în funcție de materialul care trebuie acoperit. Vopseaua este originală”, a subliniat Alina Săbăreanu, avocatul reprezentanței Ford. Drept pentru care conducerea firmei ia în calcul posibilitatea de a-l acționa în instanță pe Adrian Ene, pentru calomnie. „Diferențele de vopsea se văd cu ochiul liber” Adrian Ene este hotărât să demonstreze că a fost victima unei înșelăciuni. „Mașina aceasta a fost făcută din bucăți. În ziua în care am luat-o ploua afară, nu eram atent și nu am observat. Dar se pot vedea cu ochiul liber diferențele de vopsea, chitul din unele locuri, faptul că o parte dintre geamuri au fost înlocuite. Iar justificarea că bara s-a desprins din cauza motorinei nu are logică”, a afirmat bărbatul. De altfel, el a mai făcut o observație pertinentă: ce legătură ar putea avea motorina cu faptul că vopseaua balamalei portierei stânga spate diferă de cea aplicată pe capotă, aripi față, bare spate și față, chiar și de cea de pe capacul rezervorului. Constatarea a fost confirmată atât de expertul tehnic Petru Orhei, care a observat „scurgeri și depuneri de vopsea” pe balama, cât și de raportul tehnico-științific al poliției. Pentru a lămuri efectul pe care l-ar putea avea motorina, avocatul lui Adrian Ene, Cristian Ion, a depus la dosarul cauzei o solicitare pentru realizarea unei expertize tehnico-științifice a plasticului barei, dacă a fost deformat din cauza combustibilului sau a unui accident.