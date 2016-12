Otravă în fântânile din mediul rural. Cât de periculoasă este apa din satele constănţene

3

Rromarlanii - acesti bizdici apocaliptici

Am vrut sa comentez aseara la acest articol venit extrem de tarziu, daca gandim la gravitatea si importanta vitala a subiectului. Vazand, insa, ca in trendul celor mai citite articole, cel cu porno-sex este favorit, mi'am zis sa astept pana dimineata, sa vad cat de interesati sunt kustendilimanii si constantenii, de fenomenul poluarii apei si realitatea cruda din satele fostei Romanii. In vara 2012 am fost intr'un sat din judetul Arges. O curte mica in care sunt doua case ce folosesc fantana aflata pe mejdina. Privata primitiva are aproape un metru, iar in fantana apa se vede la doi metri(???) Am ramas perplex cand am gustat apa! Aceasta este realitatea atemporala din cele 2000 de sate cu fantani otravite. Rezolvarea este simpla - sa fie sapate fantani la adancime, pana la urmatoarea panza freatica, sau retea publica "sigura"(aiurea, apa e mai poluata in "metropole") asa cum e'n "orase" sau resedintele comunale. Satenii, individual, nu pot reraliza acest deziderat - sapatul mecanic este extrem de costisitor, iar constructia retelei publice de apa potabila, este decisa de...politicastri Rromarlani-caini rabiati; criminali morali al carui prim gand este imbogatirera personala, pentru a arata ca sunt...cineva(simptom schizofrenic-paranoic). Merdialqaedana ar trebui sa publice lista satelor kustendilimane afectate de nitrato-nitriti. --- De doi de ani de zile aman decizia de a o ajuta pe mama mea ramasa singura in Tasaul, de a construi o hazna sau instala una din fibra de sticla, pentru a avea toaleta in casa. Cativa sateni au construit haznale comune, pentru chiuvete, cada si toaleta, fara a betona, insa, podeaua, acest lucru facilitand, din pacate, poluarea apei subterane. --- Dupa ce liberabiatii au inhatat phuterea politicastra, folosindu'se de o Tziganca din Moldova, greco-tziganizata prin alianta, Greco-Tziganii ce dicteaza in antiviata de zi cu zi din comuna Karamurat(Kogo), au pus in practica "proiectul" initiat de Jigano-pesedistii Gaborului Moroszanyi, fost primarabiat, de a instala retea publica de apa potabila - AIUREA, "proiectul' a insemnat cateva sute de mii de euro din bani publici alocati pentru Tasaul si Palazu Foarte Mic, DISPARUTI in buzunarele clientelei hotzomane. Ca sa arate ca EI fac ceva, liberabiatii au rupt ceva parale de la alte "proiecte", au platit REGESTE o "firma" partinica; gabori ce au sapat si pus in pamant reteaua de teava din plastic, lasand in urma santuri si gropi betonate supranumite...guri de acces, NEASTUPATE. Tragicomedia e ca nu mai sunt...bani pentru continuarea "proiectului". Dar, si mai tragicomedia consta in NEBUNIA...primaritzigancii, n'asa, PROVIDENTIAL-liberabiata - a inteles cat de costisitor e sa SAPI MAI INTAI putzul de apa, la adancime, sa comstruiesti turnul colector, ca apoi sa amenajezi reteaua! Ca un facut, Beloaikk, 'shafa' providentiala a comunei, a gasit bani si teren pentru o gashka de Greco-Tzigani ce vor sa...creeze locuri de munca, prin amenajarea unei noi carciumi in MIJLOCUL padurii(???) - vezi scandalul, crima funciara comisa de Tziganca, prin aprobarea data gashtii de a acapara un teren in Kogo, in schimbul unui teren dintr'un sat din sudul judetului. --- Sute de mii de Romani din milioanele alungati din Tara, de catre politicastri si merdialqaedani SATANICI, nu mai vor sa se'ntoarca in fosta Romanie. Motivul e lesne de inteles cand citesti si astfel de articole. Despre VIATA insasi - ca noi, "oamenii", suntem 85% apa...