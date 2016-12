Ospăţuri în Maramureş şi Revelion la ofertă, la Straja, atracţiile Târgului de turism de la Constanţa

Ospățuri în Maramureș și Revelion la ofertă, la Straja, atracțiile Târgului de turism de la Constanța

Schi la Straja sau în Bulgaria, liniște și ospățuri în Maramureș, reculegere la bisericile vestite de la Potlogi ori relaxare la SPA în Poiana Brașov, constănțenii au de unde alege week-end-ul acesta pentru vacanțele pe care și le planifică în perioada următoare. Centrul comercial Vivo găzduiește, sâmbătă și duminică, Târgul de turism „Vacanța”, iar ofertele sunt dintre cele mai tentante.Dacă pentru minivacanța de1 Mai este deja târziu să vă mai faceți planuri, pentru sărbători, însă, mai este timp, iar pentru anul următor prețurile sunt promoționale. Târgul găzduiește peste 30 de expozanți, atât din țară, cât și din străinătate, printre care transportatori. Sunt prezente trei firme bulgărești, care propun atât destinații pentru iarna aceasta, cât și pentru vara viitoare.„Ediția din acest an a târgului propune multe oferte de tip early-booking, dar și multe reduceri pentru vacanțe mai apropiate. Constănțenii vor avea de unde alege și, mai mult decât atât, au șansa de a câștiga unul dintre numeroasele premii propuse la tombolă. Este ediția cu cele mai multe premii, de la bilete de avion, sejururi, city-break-uri, până la abonamente la centre SPA. Extragerile vor avea loc duminică, la ora 19”, a declarat Dănuț Jugănaru, președintele Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța.Tombolă cu bilete de avion și city-break-uriTurkish Airlines oferă un bilet de avion dus-întors pe ruta Constanța - Istanbul, la clasa economic. Blue Air oferă un bilet de avion dus-întors către orice destinație operată de Blue Air din Constanța. Expolitoral Turism propune pentru tombolă trei nopți de cazare cu mic dejun la Hotel Mercure Bologna Centro de patru stele din Italia, în perioada 3 - 6 martie 2017, în timp ce Pamporovo - Mechi Chal din Bulgaria oferă două nopți de cazare în Hotelul Perelik de trei stele, cu all inclusive, două schi-passuri valabile în zonele Pamporovo - Mechi Chal și shuttle gratuit de la hotel în zona de schi, pentru iarna aceasta. De asemenea, constănțenii care participă la tombolă mai pot câștiga câte două nopți de cazare cu mic dejun inclus la Pensiunea Daiana, Vila Alpin și Cabana Edelweiss din Straja. Dacă aveți noroc, puteți câștiga și un week-end în Bulgaria, în luna iunie 2017, la Sunny Castle, de patru stele, sau unul în luna septembrie, la complexul Izvora, de trei stele. De asemenea, Hotelul Europa din Eforie Nord oferă un pachet SPA „Adio stress”, iar Fit Express Constanța oferă două abonamente cu două ședințe de electrostimulare activă.Vacanță la schi, cu 550 de leiDacă nu v-ați făcut încă planuri pentru Revelionul 2017, Asociația „Descoperă Straja” ne propune un sejur complet, cu mese festive și focuri de artificii. Pachetele sunt de patru sau cinci nopți și costă între 1.200 și 1.500 de lei de persoană. De reținut că tariful include toate mesele, inclusiv cina festivă de Revelion, iar gazdele promit multă voie bună.Pentru iubitorii de sporturi de iarnă, reprezentanții Asociației „Descoperă Straja” promit multă zăpadă și prețuri promoționale pentru o vacanță completă. „Avem o ofertă cu doar 550 de lei, șase zile, cinci nopți de cazare, cu masă și schi la Straja. În plus, beneficiezi de 20 la sută reducere la teleschiurile Platoul Soarelui, banda pentru începători și pârtia de snowtubing, de duminică, de la ora 14.00, până vineri, la ora 12.00, 35 la sută reducere la Școala de Schi Platoul Soarelui și 30 la sută reducere la închiere echipamente de schi sau snowboard”, ne îmbie reprezentații Asociației „Descoperă Straja”.Produse tradiționale din ogradăDacă preferați vacanțele cu multă liniște și bucate tradiționale, într-un colț de lume binecuvântat, Primăria Copalnic Mănăștur, prezentă la târgul de la Vivo, vă invită în Maramureș. „Propunem, atât un peisaj deosebit, cu obiective unice, dar mai ales ospățuri cu produse tradiționale specifice zonei, cum ar fi țuica de prună, plăcinta creață. Toate preparatele sunt din ograda țărănească, sută la sută naturale. În prezent, avem 10 pensiuni, însă, pentru sărbătorile de iarnă nu prea mai sunt locuri disponibile. Însă, vă așteptăm după Revelion, când vor fi și prețuri deosebite. De exemplu, un sejur cu trei - patru nopți costă între 400 - 500 de lei, cu all inclusive. Iar ospățul și odihna sunt asigurate”, ne spune Alexandru Mihăilă, reprezentant al Primăriei Copalnic Mănăștur.