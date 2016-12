Oscar 2016. Di Caprio a primit, în sfârşit, faimoasa statuetă pentru rolul din "The Revenant"

Oscar 2016. Di Caprio a primit, în sfârșit, faimoasa statuetă pentru rolul din "The Revenant"

Hollywood-ul a fremătat noaptea trecută, milioane de oameni din întreaga lume fiind cu ochii pe ceremonia de decernare a premiilor Oscar. Gala nu s-a lăsat cu prea multe surprize pentru că, așa cum s-a anticipat, Leonardo di Caprio reușind, în sfârșit, să câștige Oscarul pentru cel mai bun actor în rol principal pentru rolul din „The Revenant”.Cea mai bună actriță în rol principal a fost desemnată Brie Larson, din pelicula„Room”, regizorul Alejandro Gonzalez Inarritu a primit titlul de cel mai bun regizor, tot pentru „The Revenant”, iar „Spotlight” a fost numit cel mai bun film.Iată lista câștigătorilor:Premiul pentru cel mai bun film al anului: „Spotlight”Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal: Leonardo DiCaprio („The Revenant”)Premiul pentru cel mai bun regizor: Alejandro Gonzalez Inarritu („The Revenant”)Premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal: Brie Larson („Room”)Premiul pentru cea mai bună melodie originala: „Writing’s on the Wall” („Spectre”)Premiul pentru cea mai bună coloană sonoră: „The Hateful Eight”Premiul pentru cel mai bun film într-o limba străină: „Son of Saul”Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj de ficțiune: „Stutterer”Premiul pentru cel mai bun documentar de lungmetraj: „Amy”Premiul pentru cel mai bun documentar de scurtmetraj: „A Girl in the River: The Price of Forgiveness”Premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar: Mark Rylance („Bridge of Spies”)Premiul pentru cel mai bun film de animație: „Inside Out”Premiul pentru cel mai bun film de scurtmetraj de animație: „Bear Story”Premiul pentru cele mai bune efecte speciale: „Ex Machina”Premiul pentru cel mai bun mixaj de sunet: „Mad Max: Fury Road”Premiul pentru cel mai bun montaj de sunet: „Mad Max: Fury Road”Premiul pentru cel mai bun montaj: „Mad Max: Fury Road”Premiul pentru cea mai buna imagine: „The Revenant”Premiul pentru cel mai bun machiaj și cea mai bună coafură: „Mad Max: Fury Road”Premiul pentru cea mai buna regie artistica: „Mad Max: Fury Road”Premiul pentru cele mai bune costume: „Mad Max: Fury Road”Premiul pentru cea mai buna actrita in rol secundar: Alicia Vikander („The Danish Girl”)Premiul pentru cel mai bun scenariu adaptat: Charles Randolph și Adam McKay („The Big Short”)Premiul pentru cel mai bun scenariu original: Josh Singer și Tom McCarthy („Spotlight”)