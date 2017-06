Organizatorii Neversea lămuresc situaţia. Ce se întâmplă, până la urmă, cu mult aşteptatul festival de la Constanţa

Organizatorii Neversea lămuresc situația. Ce se întâmplă, până la urmă, cu mult așteptatul festival de la Constanța

Iată ce transmit aceștia: „În urma unor informații eronate apărute în unele publicații cu privire la organizarea festivalului Neversea, pe plaja din Constanța, organizatorii festivalului doresc să asigure publicul CĂ NU EXISTĂ NICI UN MOTIV DE ÎNGRIJORARE privind organizarea festivalului în perioada și locatia comunicată! În baza protocolului de parteneriat semnat între organizatorii Neversea și Primăria municipiului Constanța, Primăria Constanța și-a asumat responsabilitatea de a obține avizele necesare bunei desfășurări a evenimentului, asigurând că toate avizele vor fi obținute, în termenele legale, astfel încât evenimentul să fie un real succes încă de la prima ediție. În plus, organizatorii festivalului, au demarat la rândul lor toate procedurile de avizare, încă din luna martie a acestui an”.Astfel, potrivit reprezentanților Neversea, solicitarea către Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral a fost depusă încă din 29 martie 2017. „Ca urmare a solicitării emise, instituția mai sus amintită ne-a transmis răspunsul sau pe data de 03.04.2017 (documentul transmis de către Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral are NR: 5224/O.A./03.04.2017), prin care ne-au informat asupra documentelor necesare și a procedurilor de îndeplinit pentru obținerea tuturor avizelor. Astfel, dorim să vă asigurăm că s-au purtat toate discuțiile necesare cu autoritățile competente și că nu există nici un impediment cu privire la autorizarea evenimentului. Nu există nici un motiv de îngrijorare în privința organizării evenimentului Neversea, acesta va avea loc în perioada 7, 8, 9 iulie 2017, în locația comunicată. Din păcate, am trecut prin situații similare și la prima ediție a festivalului Untold, când s-a încercat o discreditare a evenimentului, lansându-se diverse zvonuri nefondate, dar, după cum știți, festivalul a fost un real succes, ba mai mult a și câștigat titlul de Cel mai bun festival din Europa încă de la prima ediție. Anul 2017 va rămâne în istorie cu prima ediție a celui mai mare festival organizat pe litoralul românesc, Neversea”, explică Edy Chereji, director Marketing și Comunicare Neversea.