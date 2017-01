Sâmbătă, România trece la ora de iarnă

Ora 4,00 va deveni ora 3,00

În noaptea de sâmbătă spre duminică, 27/28 octombrie, România va trece la ora de iarnă, astfel că ora 4,00 va deveni ora 3,00. „Este o oră în plus față de cele 24 ale unei zile, cea pe care am pierdut-o în ultima duminică din martie. Cu alte cuvinte, duminică vom avea o zi de 25 de ore, diferența dintre ora României sau a Europei Orientale față de așa-numitul GMT (Greenwich Mean Time - n.r.) fiind din nou de două ore", a explicat Magda Stavinschi, specialist în cadrul Institutului Astronomic al Academiei Române. Programul avioanelor, instituțiilor și mersul trenurilor nu se vor schimba.