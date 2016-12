Oprescu vrea referendum în București pe tema maidanezilor

Ştire online publicată Miercuri, 04 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu, a anunțat, în urmă cu puțin timp, că vrea declanșarea unui referendum local pentru a afla părerea bucureștenilor despre eutanasierea câinilor comunitari.”Transmit condoleanțe familiei copilului, sunt sufletește alături de ei. Sunt doctor și știu ce înseamnă. Este regretabil să constatăm cu ocazia acestui eveniment cât de serioasă este problema maidanezilor. Acestă problemă nu se poate rezolva decât prin solidaritate. Trebuie să ne unim forțele”, a declarat primarul.Oprescu a propus declanșarea imediată a unui referendum local pentru a afla opinia populației despre această măsură de eutanasiere a maidanezilor, spunând că acesta ar putea fi organizat în ultima duminică din luna septembrie sau în prima duminică a lunii octombrie.”Promit bucureștenilor că am să le respect părerea în urma acestui referendum. Nu mai am chef să mai aștept până când se va hotărî cineva să pună legea în discuție, în speranța că în câteva luni se va uita. Eu nu am să uit niciodată acest moment de cumpănă”, a afirmat Oprescu.Primarul general al Capitalei a anunțat, de asemenea, că a invitat primarii de sector la discuții și că se va începe o anchetă administrativă la ASPA și un audit pe ultimii zece ani.Oprescu a anunțat că, potrivit ultimului recensământ, în București se aflau circa 64.000 de câini comunitari, în timp ce 25.000 dintre acești au fost sterilizați în 2012.