Operatorii portuari din Constanţa se familiarizează cu noile tehnologii coreene din domeniu

Port Operating School

Operatorii portuari din Constanța se familiarizează cu noile tehnologii coreene din domeniu

Companiile de shipping din România au avut ocazia, ieri, la Constanța, să cunoască și chiar să se familiarizeze cu cele mai moderne tehnologii din domeniu. Portuarii constănțeni au aflat astfel cum se lucrează în alte porturi din lume și au vizionat sis-teme noi de operare. Seminarul, intitulat „Port Operating School”, a fost organizat de Biroul Comercial al Ambasadei Coreei de Sud în România (KOTRA) și Total Soft Bank din Coreea.Astfel, reprezentanții companiei Total Soft Bank au făcut o prezentare a programului CASP - System Computer Automated Stowage Planning System, soluția de gestionare a ambarcațiunilor numărul unu în lume. Au participat aproximativ 30 de re-prezentanți ai companiilor care operează în domeniul portuar, Administrația Portului Constanța, precum și reprezentanți ai universităților de profil. Total Soft Bank a oferit trening gratuit al programului CASP.„Aplicația ajută operatorii portuari, mai ales agențiile de shipping, pentru că este capabilă să facă toate programările navelor. Practic, se introduc în program datele unei nave și se fac automat toate planificările. Programul este utilizat de aproximativ 40 la sută din companiile de shipping din întreaga lume. Agențiile din Constanța îl pot utiliza gratuit până la finele anului viitor, apoi le vom propune un preț special. În tot acest timp, vor avea la dispoziție suport tehnic 24 de ore din 24, șapte zile din șapte”, a explicat Jason Nam, reprezentantul Total Soft Bank.După seminar, toți participanții au primit o versiune gratuită a programului, precum și un certificat care atestă participarea la curs.Total Soft Bank este o companie cu renume, care oferă soluții IT pentru operatorii portuari și maritimi din întreaga lume. Unul dintre sistemele propuse de Total Soft Bank, intitulat Catos, este utilizat în peste 80 de terminale maritime din lume. La rândul său, KOTRA este o agenție guvernamentală ce are drept principal scop promovarea companiilor coreene mici și mijlocii și de a facilita comerțul dintre Coreea de Sud și România.„KOTRA are, de asemenea un rol activ în dezvoltarea schimbului de informații între aceste țări în ceea ce privește tehnologiile de ultimă generație, prin prezentarea acestora către mediul de afaceri, autorități centrale și locale. Biroul KOTRA va continua să desfășoare activități pentru a facilita operarea dintre România și Coreea de Sud”, a precizat Kilbeom Lee, directorul general al KOTRA.