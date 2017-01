Operaţii pe cord de anul viitor

Operații pe cord de anul viitor

Clinica de Chirurgie Cardiovasculară a luat ființă în luna iulie a acestui an și are 35 de paturi. Începând de ieri, medicii fac intervenții chirurgicale pe vasele de sânge. Prof. dr. Mircea Pătruț a precizat că speră ca, până la finele acestui an, clinica să beneficieze de toată aparatura necesară astfel încât să fie efectuate și operații pe cord. În viitor, clinica va avea șapte paturi de reanimare și patru săli de operație - două pentru operații pe cord și două pentru operații pe vasele de sânge. Prof. Pătruț spune că, în prezent, în clinică lucrează opt medici, dar pe viitor personalul va fi mai numeros. Va fi nevoie de minim cinci – șase anesteziști, opt chirurgi, doi cardiologi, specialiști pentru circulația extracorporală. Bolile cardiovasculare ocupă locul întâi în lume în ceea ce privește cauza mortalității. Medicii de la Spitalul Județean de Urgență Constanța spun că, în județul nostru, peste 30% dintre decese sunt cauzate de bolile cardiovasculare. De asemenea, peste 60% din populația peste 40 de ani are probleme cardiovas-culare.