Operaţii amânate şi ambulatoriu închis, vineri, la Spitalul Judeţean

În prima zi liberă fără plată

Operații amânate și ambulatoriu închis, vineri, la Spitalul Județean

Având în vedere prevederile Legii 329/2009, privind reorganizarea instituțiilor bugetare și reducerea cheltuielilor, conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța a hotărât ca salariații unității să aibă opt zile libere fără plată, în lunile noiembrie și decembrie. Prima zi liberă fără plată a fost vineri, 13 noiembrie, și i-a surprins neplăcut pe constănțenii care s-au prezentat la consultații la medicii din Policlinica 1. Toate cabinetele din cadrul ambulatoriului au fost închise, până și ușa de acces înspre Policlinică era încuiată. Pacienții au fost informați despre măsura impusă prin câteva afișe lipite pe geamurile ambulatoriului. „Este închis? Interesant! Numai în România se putea întâmpla așa ceva. Și noi ce facem acum?”, se întreba, descumpănită, o pacientă. Aceeași nedumerire se putea citi pe chipurile tuturor celor care au ajuns, vineri, în fața ambulatoriului. Excepție au făcut bolnavii de diabet, care erau programați pentru consultări și care au fost primiți de medici. De asemenea, reprezentanții spitalului au refăcut graficele de lucru și au redus numărul celor care își desfășoară activitatea în secții. Măsura le-a nemulțumit pe cadrele medicale medii, care spun că organigrama era deja incompletă, iar prin trimiterea prin rotație în libere fără plată ies de două ori în pierdere: li se micșorează salariile și muncesc mai mult. „Ne-au tăiat din ture, dacă aveam 15 ture pe lună, acum am 11 și din salariul de 700 de lei pe care îl primesc, cu ce am să rămân? Astăzi am venit mai puține la muncă, așa că a trebuit să fac și treaba colegelor mele. Până și bolnavii ne spun că ei nu ar sta pe salariul acesta mizerabil, dar unde să plecăm?”, și-a spus oful o infirmieră. Potrivit calculelor făcute de reprezentanții spitalului, infirmierele vor fi cele mai afectate de reducerea bugetară, căci vor lua, lunile acestea, un salariu cu 100 de lei mai mic și mai puține tichete de masă. Spre deosebire, medicii și asistentele își rotunjesc veniturile prin activitatea din mediul privat. Deși o parte dintre ei nu au fost plătiți pentru ziua de vineri, 90% dintre medici au fost prezenți la serviciu, pentru a-i supraveghea pe bolnavi și pentru a efectua intervențiile chirurgicale de urgență. Potrivit graficului, ar fi trebuit să fie prezenți doar medicii de gardă. „Nu au fost operați pacienții cronici, a căror intervenții chirurgicale puteau fi amânate, dar au fost operate foarte multe urgențe. Acest fapt dovedește că, în ciuda lucrurilor negative care se mai spun despre Spitalul Județean, cadrele medicale și-au făcut datoria, chiar și dacă nu au fost plătite”, ne-a declarat dr. Florian Stoian, purtător de cuvânt al SCJU Constanța. Sindicaliștii încă mai speră că vor convinge Ministerul Sănătății să renunțe la zilele libere fără plată și să facă economia dorită prin tăierea drepturilor bănești restante. Liderii de sindicat s-au întâlnit, vineri dimineață, cu reprezentanții Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța și au arătat că sunt dispuși să renunțe la reclamarea drepturilor bănești restante, numai ca angajații să nu fie trimiși în libere. „Nu s-a luat nicio hotărâre. Conducerea direcției va trimite o adresă la minister, în care va arăta că în Legea 329/2009, la art. 10, se precizează că reducerile se pot face și prin măsuri alternative. Sperăm că ministerul va trimite o circulară prin care să aprobe ideea”, a arătat Nicu Manea, lider „Sanitas” Constanța.