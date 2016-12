ONG „Mare Nostrum”. Traseu de două ore în aria protejată „Canaraua Fetii”

Organizația Neguvernamentală Ecologistă „Mare Nostrum” a finalizat cele patru trasee tematice, împreună cu 20 de puncte interpretative pentru fiecare traseu, care vor fi descrise și prezentate în materialele informative aflate în curs de elaborare. Această activitate se desfășoară în cadrul proiectului „Interpretative Trails on the Ground - Support to the Management of Natural Protected Areas in the Black Sea Region (InterTrails)”, implementat de către ONG „Mare Nostrum”, în parteneriat cu The Black Sea NGO Network din Bulgaria și alte trei organizații nonguvernamentale din Ucraina, Georgia și Moldova.Unul din aceste trasee va fi „Stejarul - martorul tăcut al pădurii”, în aria protejată naturală „Canaraua Fetii”. Acesta se întinde pe o distanță de aproximativ doi kilometri și poate fi parcurs în două ore. Începe la intrarea în pădure și se termină la Peștera Canaraua Fetii.Scopul proiectului este conștientizarea, înțelegerea și responsabilizarea legate de problemele din zona de coastă, incluzând activitatea umană și efectele ei.Durata proiectului este de doi ani, iar costul său total este de 396 912.00 euro, fiind finanțat de către Uniunea Europeană prin Joint Operational Programme „Black Sea Basin 2007 - 2013”. Motto-ul proiectului este „Natură fără frontiere”, iar website-ul unde se pot găsi mai multe detalii despre proiect este www.trails.bsnn.org