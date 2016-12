ON Clinic a deschis o filială nouă, la Tulcea

ON Clinic a inaugurat, ieri, prima clinică medicală de specialitate din Tulcea. La eveniment au participat, alături medici și reprezentanții clinicii, Rachmut Mosche, direc-torul ON Clinic România, primarul Tulcea - Constantin Hogea și Aura Manole, directorul filialelor Tulcea și Constanța. În ciuda crizei financiare, ON Clinic, cea mai mare rețea internațională de clinici private, cu peste 120 de sucursale în întreaga lume, a deschis o nouă filială, în Tulcea. Investiția se ridică la 100.000 de euro, clinica fiind realizată la cele mai înalte standarde internaționale. „Dorim să fim mai aproape de clienții noștri și să le oferim produse medicale de calitate cât mai aproape de casă. Clinica ON de la Tulcea are o importanță strategică pentru noi, fiind primul pas din planul nostru de extindere după o pauză de patru ani cauzată de recesiunea economică. Planul nostru de dezvoltare include încă nouă filiale în mai multe orașe din țară în cursul anului 2011", a declarat Rachmut Moshe, director On Clinic România. Cu o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați, noua filială ON Clinic va reuni două dintre cele mai importante specializări ale rețelei: Proctoline și Varicoline. Proctoline este pionierul tratamentelor afecțiunilor anorectale fără operație, specialiștii clinicii folosind tehnici moderne ca alternativă la metoda clasică de tratament. Echipa de medici specialiști în proctologie va fi coordonată de către profesor doctor Yusuf Timurlenc, specialist în chirurgie generală. Din aceasta mai fac parte și Cristina Cristache, medic primar chirurgie generală și ecografie și Ahmad Rafik Miamani, doctor specialist. Echipa de medici a noii clinici Varicoline din Tulcea, conduși de doctor Raluca Pasăre, specialist în chirurgie vasculară, tratează cele mai frecvente boli ale venelor, varicele, ulcerul de gambă, rănile diabetice și plăgile deschise. Pe piața din România, ON Clinic a intrat în anul 1998, fiind prezentă în orașe precum București, Iași, Timișoara, Sibiu, Craiova, Brașov, Constanța, Baia Mare, Oradea și Piatra Neamț.