Şomerii constănţeni au dat iama la bursa locurilor de muncă

Șomerii constănțeni au dat iama la bursa locurilor de muncă

Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM) Constanța, HR Specialists și Fundația Motivation au organizat, vineri, la Constanța, Bursa Locurilor de Muncă. 27 de companii au pus la dispoziția constănțenilor șomeri 557 de locuri de muncă, iar oamenii au venit de la primele ore ale dimineții pentru a studia ofertele din domenii diverse și pentru a-și depune CV-urile.Evenimentul a făcut parte dintr-un proiect POSDRU, „Parteneriat pentru ocupare în regiunile București-Ilfov, Nord-Est și Sud-Est”. Aproximativ 200 de oameni și-au depus CV-urile, fiind deja programați la interviu.„Beneficiarii prezenți au fost în prealabil consiliați și au urmat programe de formare profesională, astfel încât, odată ajunși în fața angajatorilor, să răspundă în mod optim cerințelor acestora. Din cei aproximativ 200 de beneficiari care și-au depus CV-urile la bursă, o mare parte au fost deja programați la un al doilea interviu de către companiile care au oferit locuri de muncă”, a declarat Elena Filip, manager de proiect în cadrul Fundației Motivation.Locuri de muncă pentru toți șomeriiLocurile de muncă au fost pentru toate categoriile de șomeri, 30 dintre acestea fiind pentru cei cu studii superioare.„Noi le oferim partenerilor noștri sprijinul, astfel încât șomerii să-și găsească cât mai repede un loc de muncă. Am reușit să adunăm, pentru această ediție, 557 de locuri de muncă din partea a 27 de angajatori. Este un număr foarte mare de locuri de muncă, ceea ce înseamnă că șomerul are posibilitatea de a alege, iar angajatorul, de a găsi un om bine pregătit. Din numărul total de joburi, 30 sunt dedicate celor cu studii superioare. Avem locuri de muncă pentru toate categoriile de șomeri”, a precizat Adelina Vlad, purtătorul de cuvânt al AJOFM Constanța.Printre cei prezenți la bursă, s-a numărat și Vasile Frunză, un bărbat, în vârstă de 50 de ani, din Techirghiol, care a rămas, anul trecut, fără loc de muncă, iar de atunci încearcă să se reintegreze pe piața muncii.„Am lucrat 26 de ani ca docher, iar din cauza crizei, societatea s-a gândit să facă disponibilizări. Astfel, din 29 mai 2014 nu mai am loc de muncă. Eu locuiesc în Techirghiol, am 50 de ani și acum fac un curs de agent de securitate. Din cauza sănătății, nu pot munci oriunde. Am probleme cu inima și cu vederea”, a afirmat bărbatul.În aceeași situație se află și Ștefan Buruiană, un tânăr de 22 de ani, care, în lipsa studiilor superioare, încearcă să se angajeze ca agent de securitate. „Am 22 de ani, sunt din localitatea Comana și am urmat cursuri de agent de securitate. Am venit să îmi caut un loc de muncă”, a spus acesta.