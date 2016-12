Ofertă de la Lidl! Cum sunt păcăliţi clienţii la gramaj: plăteşti 10 kg, primeşti 8

2

Stiati ca

La magazinele Lidl exista la raionul legume un cantar de control pe care poti pune maxim 6kg. Daca cumperi un pepene de 10kg numai la casa de marcat poti afla greutatea sa ,deci doamna nu avea unde sa-si cantareasca sacul .Este genul de magazine la care cantarul din raion iti arata doar greutatea nu elibereaza si bonul cu greutatea,pretul si valoarea produsului. Mergi la casa se pune pe cantar marfa iar vanzatoarea introduce manual greutatea si pretul produsului.Eu verific inainte greutatea produsului la cantarul de control iar dupa ce am trecut de casa de marcat verific pe bon daca a fost trecuta corect greutatea produsului dar nu uit sa verific daca pretul de pe bon este acelasi cu cel din raion.Sunt situatii cand se schimba preturile si de obicei doar in sus . La toate magazinele de marca din Constanta se scaneaza bonul lipit pe marfa pe care am cantarit-o in raion ,iar cand am trecut de casa de marcat port verifica daca pretul de pe produs este acelasi si pe bon. L a Lidl cand cumperi mai multe legume si fructe trebuie sa mergi cu carnetelul sa treci pretul si greutatea fiecarei pungi altfel nu poti verifica daca nu esti pacalit la casa de marcat .Tot aici nu au cititoare de pret ,am avut surpriza sa fie inscris un pret pe produs iar pe bon sa apara alt pret.Cand am intalnit asemenea situatie am refuzat produsul. Pentru faptul ca nu am observat reducerea tva-lui am incetat sa mai fac cumparaturi de la aceste magazine.