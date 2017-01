Ochelarii şi ceasurile deştepte, interzise în cinematografe

Ochelarii și ceasurile deștepte, interzise în cinematografe

Ochelarii și ceasurile interactive ar putea fi interzise în cinematografele americane. The Motion Picture Association of America și The National Association of Theatre Owners recomandă o toleranță de gradul zero pentru orice persoană echipată cu ochelari, lentile de contact și ceasuri inteligente, într-o revizuire a ghidului lor de bune practici, editată după o reuniune a profesioniștilor din industrie, organizată în Florida, cu scopul de a lupta eficient împotriva pirateriei online.„Orice persoană care refuză să își oprească aparatul capabil să înregistreze sau care a uitat să facă acest lucru trebuie să fie invitată să iasă din sală”, afirmă cele două organizații în noua versiune a ghidului lor, ale cărui norme nu îi constrâng însă pe proprietarii sălilor de cinema.Cele două asociații nu au făcut aluzie directă la Google Glass, ochelarii inteligenți care permit utilizatorului să se conecteze la internet și să partajeze foarte repede videoclipuri și fotografii pe platforma Google Plus Social.