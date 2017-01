Şocant! Soluţie de deszăpezire în brânzeturile de pe piaţă. Din ce sunt făcute brânza şi caşcavalul

2

Jurnalistu` lu` peste

"Soluție de deszăpezire în brânzeturile de pe piață" - Draga jurnalisto - stiu ca te referi la clorura de calciu, care pt niste oameni suna a nu stiu ce chemical.... Daca macar acordai 5 minute unui simple cautari pe Google vedeai ca "In cheesemaking, calcium chloride is sometimes added to processed (pasteurized/homogenized) milk to restore the natural balance between calcium and protein in casein for the purposes of making cheeses, such as brie, Pélardon and Stilton. By adding calcium chloride to the milk before adding the coagulant, calcium levels are restored. Also, it is frequently added to sliced apples to maintain texture." Ca sa mai punem lemne pe foc, vin cu urmatoarea declarative "Toate branzeturile contin solutie de deszapezire". Si aici ma refer la clorura de sodiu, nu de calciu. Sau mai cunoscut in termen popular - sare. Sarea se foloseste la deszapezire si in toate branzeturile - iar dupa logica ta ar trebuii sa nu mai consumam nimica. In calitate de jurnalista ai liat cumva legatura cu ANSVSA si ANPC? ca cei de la APC sunt niste unii care se fac ca muncesc. Sunt organizatie non-guvernamentala, non-profit deci cine stie de la cine primesc banii...... Si in al treilea rand - ai luat un punct de vedere al vreunuia dintre producatorii de branzeturi vizati? Sau jurnalismul in ziua de azi se rezuma la a copia declaratii de presa a unora si altora?