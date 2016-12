ŞOCANT! Copil internat în spital cu arsuri care i-ar fi fost provocate de mama sa cu un cuţit încins

ȘOCANT! Copil internat în spital cu arsuri care i-ar fi fost provocate de mama sa cu un cuțit încins

Un copil de un an și jumătate din municipiul Arad a fost internat în spital, azi noapte, cu arsuri pe față și pe corp care i-ar fi fost provocate chiar de mama sa, cu un cuțit încins, femeia fiind internată, la rândul său, la un spital de psihiatrie. Potrivit Mediafax, polițiștii au fost sesizați, aseară, de medicii unei policlinici din municipiul Arad că o femeie a venit cu un copil care avea urme de violență pe corp.Până la sosirea unei echipe de polițiști însă, femeia a plecat de la unitatea medicală, în pofida insistențelor medicilor de a rămâne, întrucât copilul trebuia internat urgent,Potrivit purtătorului de cuvânt al Poliției Arad, Camelia Tuduce, femeia a fost găsită de polițiști abia după câteva ore, acasă, pe baza numelui furnizat de medici. "Băiețelul de un an și jumătate a fost preluat și transportat la Spitalul Județean, unde medicii au constatat că are arsuri de gradele II și III pe față și pe corp. Medicii spun că arsurile au fost provocate, cel mai probabil, cu lama unui cuțit încins", a declarat Tuduce.Mama copilului are 32 de ani și figurează în evidențele medicilor cu boli psihice, fiind internată în cursul nopții la un spital de psihiatrie din Arad.Copilul a rămas internat la Spitalul Județean pentru îngrijiri, iar la cererea polițiștilor Direcția pentru Protecția Copilului Arad a deschis o anchetă pentru a stabili dacă mama trebuie decăzută din drepturile părintești.Între timp, femeia este cercetată penal de polițiști pentru rele tratamente aplicate minorului, întrucât din primele cercetări reiese că ea i-ar fi provocat rănile copilului.