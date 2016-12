Oamenii străzii, adăpostiţi de ger prin spitale şi centre sociale

Oamenii străzii, adăpostiți de ger prin spitale și centre sociale

Medicii de pe ambulanțele constănțene au preluat, zilele acestea, persoanele fără adăpost pe care le-au găsit în oraș și le-au transportat la spital, pentru a le salva de la îngheț. Astfel, doctorii de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța au tratat, duminică, 11 oameni ai străzii, cărora le-au oferit și o masă caldă.Cei 11 au fost igienizați, iar după mai multe investigări medicale amănunțite, medicii au decis să mai țină sub supraveghere trei persoane. „Duminică la Primire Urgențe au ajuns 11 cazuri sociale, dintre care opt nu au prezentat probleme deosebite și au fost trimise la centrul de protecție socială deschis de Primărie. Ceilalți trei pacienți au rămas internați deoarece unul dintre ei prezintă degerături, unul are afecțiuni dermatologice iar celalalt are boli care s-au agravat din cauza frigului”, a declarat dr. Rodica Tudoran, șeful Unității Primire Urgențe a SCJU Constanța. În plus, ieri, încă șase persoane fără adăpost au fost transportate la urgența spitalului, iar după analizele medicale, doctorii vor stabili dacă este nevoie să mai rămână în unitatea sanitară. În caz contrar, oamenii străzii vor fi adăpostiți de frig la centrul social deschis în municipiu de autoritățile locale.Menționăm că prefectura Constanța monitorizează în tot județul situația spațiilor amenajate pentru a preveni decesele prin hipotermie a persoanelor fără adăpost și a celor din spații neîncălzite. La Constanța, un spațiu a fost amenajat la clubul de pensionari situat pe strada Dezrobirii nr. 123 și are o capacitate de 15-20 de locuri, dintre care, la ora actuală sunt ocupate opt. În majoritatea celorlalte localități din județ, încă nu s-au înregistrat persoane cazate, cu excepția comunei Mereni, unde se adăpostesc doi oameni ai străzii și a localității Amzacea, unde stă o singură persoană.