O vorbă bună pentru copiii „căpşunarilor“

O vorbă bună pentru copiii „căpșunarilor“

O vorbă bună, un sfat, un prieten care să le asculte temerile și bucuriile. Asta au însemnat, timp de un an de zile, voluntarii și psihologii Asociației Psihologilor și Psihopedagogilor din Constanța (APSIPED) pentru mai mult de 230 de copii din Cumpăna și Ovidiu. Sunt copii singuri, care au unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate, copii care au nevoie de sprijin, nu atât financiar, cât mai ales moral. „Ne-am făcut mulți prieteni noi, ne-a plăcut foarte mult să participăm la activități, să mergem în excursii, să fim cu toții la zilele de aniversare, ne-am distrat, dar am făcut și consiliere și ne-a ajutat să trecem peste depresie, dacă am avut”, a povestit Alexandra, unul din cei 108 copii din Cumpăna, beneficiari ai proiectului Asociației APSIPED. Intitulat „Prietenul meu de acasă”, programul a fost finanțat de Fundația Soroș, prin Fondul de Urgență și s-a derulat pe o perioadă de un an de zile, oferind consiliere psihologică, de grup și individuală, atât copiilor, cât și persoanelor în grija cărora au fost lăsați. „Noi nu avem nevoie de ajutoare!“ „Am avut cuprinși, în total, 127 de copii din Ovidiu și 108 din Cumpăna. Însă, numărul lor s-a schimbat în permanență pentru că unii părinți se întorceau și copiii ieșeau din program, dar plecau alții ai căror copii intrau în program. Considerăm proiectul o reușită, chiar dacă am avut și unele nerealizări sau ne-am lovit, mai ales la început, de unele percepții, de genul - tu nu ai nevoie să mergi în proiect pentru că ai ce să mănânci - sau - noi nu avem nevoie de ajutoare”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, psihologul Marieta Căescu, coordonatorul proiectului. Cineva s-a gândit la copiii altor oameni „Vă mulțumim că ne-ați dăruit ceea ce părinții noștri nu își permit să ne dăruiască!”. Așa a ținut să mulțumească, ieri, la fes-tivitatea de încheiere a programului, Nicoleta, o altă fetiță care a participat la programul „Prietenul meu de acasă”. Este fericită că a avut ocazia să meargă în excursii, în tabără la Durău și să cunoască copii din alte localități. La fel de înduioșătoare au fost și cuvintele de mulțumire ale doamnei Maria Andronache, mamă a șapte copii, al cărei soț muncește în străinătate: „E un lucru mare ca, dinafară, să se gândească cineva la copiii altor oameni, la aceste suflete nevinovate. S-au creat niște legături extraordinare între ei. Noi, oamenii mari, nu putem să creăm asemenea legături strânse, însă ei au reușit. În plus, decât să stea acasă și să bată mingea, au avut o ocupație benefică”.