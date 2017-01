O viaţă mai bună pentru persoanele defavorizate din Constanţa

O viață mai bună pentru persoanele defavorizate din Constanța

250 de constănțeni în căutarea unui loc de muncă vor fi sprijiniți să urmeze cursuri de formare și vor fi ajutați să se angajeze. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța a lansat, vineri, proiectul „Incluziune socială pentru o viață mai bună”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul se derulează în perioada noiembrie 2013 - februarie 2015 și vizează facilitarea accesului la educație prin formare profesională și integrare pe piața muncii a persoanelor vulnerabile. Grupul țintă sunt persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități, tineri peste 18 ani care păsăresc sistemul instituționalizat de protecție a copilului, femei. „Prin acest proiect, echipa noastră își propune să identifice oportunitățile de integrare pe piața muncii a persoanelor de etnie romă, persoane cu dizabilități, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului, dar și femei. De asemenea, vizăm creșterea șanselor de integrare socio-profesională a celor 250 de persoane din grupul țintă. 150 din aceștia vor avea posibilitatea de a urma cursuri de masor, împletitor de nuiele, barman sau cursuri de engleză”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, managerul de proiect, Simona Simionescu, din cadrul DGASPC Constanța.Cursuri de împletitori de nuiele, barmani și masoriPotrivit acesteia, în perioada următoare va avea loc recrutarea a 150 de persoane vulnerabile din cele 250 de persoane consiliate. „38 de persoane vor participa la cursul de limba engleză, cu o durată de trei săptămâni, 28 de persoane pot opta pentru cursul de împletitor de nuiele cu durata de trei luni, 39 de persoane pot alege cursul de barman, cu durata de două săptămâni, iar 45 de persoane sunt pentru cursul de masor, cu durata de 120 de ore. Cursurile vor fi finalizate cu certificate recunoscute pe piața muncii”, a explicat, la rândul său, directorul general al DGASPC Constanța, Petre Dinică. Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 15 luni, în județul Constanța și are ca scop facilitarea accesului la educație și integrarea pe piața muncii.„Este bine că se organizează aceste de cursuri, pentru că noi nu am învățat o meserie și este din ce în ce mai greu să găsești de muncă. Eu am lucrat la Spații Verzi, dar poate găsesc ceva cu un salariu mai bun. Este bine și să înveți să faci coșuri de nuiele. După aceea le vinzi în piață și faci bani mulți”, ne-a spus una din persoanele care intenționează să participe la aceste cursuri și să beneficieze de proiect.