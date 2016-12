O vară plină de festivaluri, petreceri şi concerte, pe litoral

Calendarul sezonului estival 2016

O vară plină de festivaluri, petreceri și concerte, pe litoral

Peste fix o lună de zile, se dă startul sezonului estival. Se anunță o vară plină de evenimente frumoase, în care turiștii veniți pe litoral cu siguranță vor găsi cum să își petreacă în mod plăcut timpul atunci când nu stau la bronzat.Asociația Litoral Delta Dunării a stabilit calendarul de evenimente pentru sezonul estival 2016. Deschiderea sezonului estival va avea loc pe 1 Mai, urmată de Zilele municipiului Constanța, pe 21 mai, de Ziua Copilului, pe 1 Iunie, în Țara piticilor și în Piațeta Perla din Mamaia.Pe 1 iulie este programat fes-tivalul Aeromania, pe Aero-portul Internațional Tuzla, urmat de Liberty Parade, pe plaja dintre Venus și Saturn. Pe 27 august, va avea loc Seara antică la Mamaia și, tot în luna august, este programat Târgul colecționarilor de antichități „Antica” din Eforie.În minivacanța de 1 Mai va avea loc festivalul de muzică electronică Sun-waves, pe plaja Mamaia Nord, simultan cu festivalul The Mission 1st of May. Apoi, pe 17 mai, turiștii sunt invitați la Festivalul Peștelui și Fructelor de Mare, tot în Mamaia. Trei săptămâni mai târziu, între 10 și 12 iunie, are loc Seawolves Bike Fest, tot în Mamaia Nord, iar pe 1 iulie începe Festivalul internațional de interpretare „Delfinul de Aur” Năvodari. De altfel, între 29 și 31 iulie, sunt sărbă-torite Zilele orașului Năvodari, iar între 5 și 15 august, Zilele Marinei Române.Spre sfârșitul verii, între 26 și 28 august, la Constanța, este programat Festivalul Antic Tomis, iar la Eforie, Festivalul „Euforia Eforiei” - Zilele orașului Eforie. De asemenea, de-a lungul întregii veri, va avea loc Festivalul Verii Mamaia și vor fi susținute tot felul de spectacole estivale, în piațetele din Mamaia.Sportul la putere Iubitorii de sporturi vor avea și ei o vară plină. Între 7 și 8 mai, este Cam-pionatul Național de Taekwondo, după care Cupa Tomis, urmată, între 26 mai și 8 iunie, de Campionatul European feminin de șah. În august, sunt programate tur-neul de tenis feminin Mamaia, festivalul Color Run, concursul Strongman Ma-maia, iar între 4 și 11 septem-brie, Campionatul Mondial de bob pe rotile, ce se va desfășura tot la Mamaia.„Va fi o nouă vară fierbinte, cu multe evenimente - muzicale, sportive, istorice, culturale și pentru copii, pentru toate preferințele și categoriile de turiști. Se distinge Mamaia, prin cam-pania sa Mamaia Style, cu multe competiții europene și mondiale, cu participarea unor nume celebre deja, cum ar fi Anatoli Karpov, care va veni la Campionatul European feminin de șah, sau prințul Albert de Monaco, care va veni la Campionatul Mondial de bob pe rotile, cu festivaluri și competiții gastronomice, cu evenimente muzicale, sportive, de teatru, dans, dar promovăm dis-tracția, tarifele competitive și multe eve-nimente pe tot litoralul românesc și în Deltă, pentru această vară”, au declarat reprezentanții Asociației Litoral - Delta Dunării.