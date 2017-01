O tânără greu încercată de viaţă are nevoie de ajutor pentru a se opera în Austria

O tânără greu încercată de viață are nevoie de ajutor pentru a se opera în Austria

Ştire online publicată Luni, 15 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Cristina-Roxana Mihai a fost diagnosticată, în copilărie, cu sechele osteoartrită coxofemurală la piciorul drept (piciorul este mai scurt cu șase centimetri), iar de-a lungul timpului a suferit trei intervenții chirurgicale. Fără succes însă, căci nu au corectat problema medicală. Este tânără - are 21 de ani, frumoasă, sensibilă, dar în același timp puternică. Trebuie să fie, căci este singurul sprijin pe care îl mai are mama ei, Viorica Mihai. În urmă cu un an și jumătate, tatăl ei a fost răpus de cancer, iar de parcă pierderea suferită și problema medicală care i-a umbrit întreaga existență nu ar fi fost de ajuns, la jumătatea lui 2009, o nouă grea încercare le-a pus la îndoială celor două femei credința în divinitate: sora ei, în vârstă de 28 de ani, a murit într-un grav accident rutier. La doar câțiva anișori, Cristina-Roxana Mihai a fost diagnosticată cu sechele osteoartrită coxofemurală cu scurtarea membrului inferior drept cu șase centimetri. Totul se datorează, spune mama ei, unei erori medicale, căci la două săptămâni de la naștere a fost infectată cu stafilococ auriu la piciorul drept, după ce a fost injectată cu un ac nesterilizat în momentul în care i-a fost făcut un vaccin. Pentru Cristina, viața a fost un lung șir de încercări: s-a deplasat cu dificultate, a fost nevoită să stea o bună perioadă de timp la pat și chiar a suferit trei intervenții chirurgicale, în speranța că se va găsi o soluție și pentru ea. Niciuna dintre operații nu a avut însă efectul scontat. Între timp, tânăra a absolvit Licerul „Ovidius”, cu media 9,81, a studiat trei ani la Universitatea Populară de Artă, secția canto, iar în prezent este studentă la Facultatea de Fizică - Chimie din cadrul Universității „Ovidius” Constanța. Are nevoie de 24.000 de euro După atâtea nenorociri, se întrevede însă și o rază de speranță, ne-au spus colegii de muncă ai mamei tinerei, angajată a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța. „O întâmplare sau o mână întinsă a lui Dumnezeu a făcut ca în ianuarie 2010, Cristina să ajungă la o clinică din Salzburg, Austria, pentru investigații medicale. În urma investigațiilor, a fost programată pentru o intervenție chirurgicală și implantarea unei proteze, pe data de 28 februarie”, ne-au spus colegele Vioricăi Mihai. Situația financiară a celor două femei nu le permite însă să suporte costurile transportului, spitalizării și intervenției chirurgicale. Au nevoie de 24.000 de euro. Din acest motiv, ele fac apel la persoanele care pot să le ajute, cu cât de puțin. „Orice ajutor financiar va da o nouă speranță visurilor sale”, ne-a spus mama fetei. Cei care doresc să o ajute pe Cristina Roxana, au la dispoziție conturile în lei de la Banca Carpatica, RO 37CARP014000 589081R001, titular Cristina-Roxana Mihai, de la BRD, RO 68BRDE140 SV58340081400, titular Viorica Mihai și în euro, de la BRD, RO 96BRDE140 SV81478871400, titular Viorica Mihai. Mai multe informații se pot obține la numărul de telefon 0727844171, al mamei tinerei.